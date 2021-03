Leedu peaminister: pakume Eestile abi koroonaviirusega võitlemisel

Pilt: Rene Suurkaev/ Foto on illustreeriv

"Teavitasime, et oleme valmis aitama. Nüüd ootame Eesti ametivendadelt, et nad osutaks konkreetsetele vajadustele, millega me aidata saame," sõnas Leedu peaminister Ingrida Šimonytė.

Leedu pakkus koroonapandeemia tõttu raskes seisus olevale Eestile abi ja ootab vastust, millega saaks aidata, vahendas BNS.

"Teavitasime, et oleme valmis aitama. Nüüd ootame Eesti ametivendadelt, et nad osutaks konkreetsetele vajadustele, millega me aidata saame," ütles peaminister ajakirjanikele.

Šimonytė sõnul saaks Leedu saata Eestisse arstibrigaadi, kuid enne on vaja vastust. Ta kinnitas ühtlasi, et Eestisse suundus visiidile välisminister Gabrielius Landsbergis. "Võimalik, et meditsiinitöötajate jõududega – võiksime saata brigaadi meditsiinitöötajaid – või mingite muude vahenditega," ütles valitsusjuht.

Eesti kehtestab kiiresti leviva Suurbritannia viirustüve tõttu neljapäevast ranged piirangud, peaminister Kaja Kallas nimetas olukorda äärmiselt kriitiliseks.