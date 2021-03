Lemmikloomaregister aitab kadunud lemmiku koduteele

Riigikogus on otsustamisel ühtse üleriigilise lemmikloomaregistri loomine.

Kuigi mõned poliitikud on arvustanud ajakulu – praegusel katkuajal leiduvat pakilisemaid muresid –, ei saa igapäevaelu puudutavaid otsuseid siiski jätta vastu võtmata. Praeguste reeglite järgi peaks lemmikloomade üle arvestust pidama iga omavalitsus eraldi. Kasutusel on sadakond registrit, ruudulisest vihikust Exceli tabelini. Oletatakse, et umbes kolmandik varjupaika jõudnud koduloomadest ei jõua omaniku, vaid uue peremehe kätte. Neid lihtsalt ei osata kokku viia, sest loom võib sattuda naaberomavalitsusse. Lisandub veel üks üle-eestiline vabatahtlik lemmikloomade identifitseerimise andmebaas. Õiguskantsler on viimase 15 aasta jooksul mitu korda kõnelenud ühtse registri vajadusest. Ennekõike raiskab registri puudumine maksumaksja raha. Ressurssi kulub varjupaikades loomade pidamisele ja uute omanike otsimisele – samal ajal kui nende omanikud lemmikuid koju ootavad. Sageli kleebitakse postidele ja bussipeatustesse üsna kasutuid, ehkki ei saa salata, et ühtlasi reostavaid tagaotsimissilte – lootes naiivselt, et keegi hakkab uurima tee peal vastu tulevaid koeri-kasse. Register tekitaks omanikele ühtlasi suurema huvi koerte-kasside kiibistamise vastu.