"Praegu oleme suutnud tõeliselt erakorraliste seisunditega patsientide ooteaja hoida alla kolme tunni," kirjeldas Ida-Tallinna keskhaigla erakorralise meditsiini keskuse juht Märt Põlluveer viimaseid päevi erakorralise meditsiini keskuses.

Libedate teede tõttu pöördus Tallinna erakorralistesse tavapärasest mitu korda rohkem inimesi. Mõningate patsientide jaoks tähendas see kuni 10- ja 15-tunniseid ootejärjekordi. Nädalavahetusel on oodata uut patsientide tormi.

Kergemad haiged ehk patsiendid, kelle elu ja tervis ei vaja ühegi näitaja järgi kohest erakorralist arstiabi, suunatakse perearsti juurde. "Viimastel päevadel oleme selliseid patsiente veelgi jõulisemalt suunanud. Ei tasu võtta inimest siia 12 tunniks või 15 tunniks ootama," sõnas Põlluveer.

Lihtsama luumurruga patsiendid, kes näiteks ei vaja lõikust, saavad ITK erakorralises praeguse ooteaja järgi keskmiselt kolme kuni kuue tunniga kõik tehtud – kõik alates saabumisest kuni lahkumiseni. Kõige rahulikum aeg on Põlluveeri sõnul öösiti kella kahe ja kuue vahel.

Regionaalhaigla erakorraline valmistub tormiks

Eesti suurimas EMO-s - Regionaalhaigla erakorralises osakonnas on tänaseks hommikuks olukord rahunenud – arsti vastuvõttu tuleb keskmiselt oodata kuni tund aega. "See võib igal hetkel muutuda. Eriti just täna, reede õhtul, kui perearstile ei pääseta. Päeva peale võib tulla ka palju libisemisi veel. Inimesed peavad arvestama, et järjekorrad on siis jälle pikad," ütles Regionaalhaigla erakorralise meditsiini osakonna juhataja Natalia Jefimova.

Teisipäeva õhtut meenutades kirjeldas Jefimova: "Järjekorrad tekkisid juba registratuuris. Patsiente, kes ise meile pöördusid oli tavapärasest kolm korda rohkem."

Luumurruga patsiendid pidid arsti vastuvõttu ootama keskmiselt kolm kuni neli tundi. Võrdluseks toob Jefimova tavapärase olukorra, mil patsient pääseb löögile tunniga, mõnikord ka kiiremini.

Ka Regionaalhaiglas vähendati koormust sellega, et kergema tervisemurega patsiente suunati perearsti juurde või soovitati tulla tagasi mõnel teisel päeval. "Kümneks tunniks ei jäänud siia keegi ootama. Mõned, kes väiksema murega tulid ei hakanudki ootama ja lahkusid," rääkis ta.

Jefimova sõnul oli tegu patsientidega, kelle kaebused olid kestnud juba pikalt ega vajanud kohest arstiabi, või kes näiteks ei saanud enda perearsti kätte ja olid siis EMO-sse pöördunud.

Tervisekahjustus kogu eluks

Mõlemad arstid rõhutavad, et luumurd ei ole naljaasi. Libedal teel kukkumine on lõppenud väga tõsiste ja mõnel juhul püsivate tervisekahjustustega. "Viimastel päevadel oli meil mitu tõsist peatraumat. Luumurdudest läks 14 inimest esimesel päeval kohe ortopeedilisele lõikusele. Mõned veel ootavad operatsiooniaega," ütles Põlluveer.

Regionaalhaigla erakorralises osakonnas saadeti viimaste päevade jooksul rohkem kui 30 patsienti kohe lõikusele ning paljud on veel ka operatsioonijärjekorras. Jefimova rõhutas, et lihtne luumurd võib lõppeda ka sellega, et jäseme funktsioon on piiratud terveks eluks ja mõned luumurrud on sellised, millega kaasneb püsiv valusündroom.

"Ma olen mitu korda öelnud, et ega libe ei ole ainult ühel päeval aastas. Libe on ikkagi regulaarselt. On olemas sellised naastud, mis käivad jalanõude alla ja mis tagavad haakumise. Mina populariseeriks nende kasutamist. Ega elu ei saa ka elamata jätta ja oma käimised tuleb ju ikka ära käia," ütles Põlluveer.