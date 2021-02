Lihtsas keeles vaktsineerimise juhend aitab vaimupuudega inimesi

AS Hoolekandeteenused avaldas lihtsas keeles koroonavaktsiini juhendi, mis aitab intellektihäirega ehk vaimupuudega inimestele selgitada vaktsineerimisega seonduvaid teemasid.

AS Hoolekandeteenused terviseedenduse nõunik Kaisa Renteli sõnul on ettevõtte klientidest vähemalt ühe vaktsiini saanud 81,5 protsenti ehk 1435 inimest. "Usume, et see juhend on vajalik, kuna kodudes elavate erivajadusega inimeste vaktsineerimine alles algab. Oma praktikast näeme, et erivajadusega inimestel võib tekkida küsimusi, millele on keeruline lihtsat seletust anda."

Põltsamaa Kingu Kodu neljas korteris elavad intellektihäirega kliendid. Kodu tiimijuht Merike Ohno sõnul selgitasid tegevusjuhendajad igale kliendile vaktsineerimise valikut ja rääkisid, kuidas seda praktiliselt tehakse. "Kõige rohkem kardeti torke valu ja süsti, õnneks saime neile kinnitada, et see süst ei ole valus. Seletasime ka seda, miks vaktsineeritakse ja kuidas see inimest aitab".

Eestis elab hinnanguliselt 55 000 inimest, kellel on diagnoositud psüühiline erivajadus, neist 7500 on vaimupuudega.