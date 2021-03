Liiva asumi elanikud sõdivad raudteeülekäigu sulgemise vastu

Edelaraudtee tahab sulgeda Tallinnas Nõmmel Rulli tänava raudteeülekäigu, kohalikke elanikke ühendav Liiva külaselts pole sellega nõus, kirjutab Postimees.

Kõnealune ülekäik on Liiva asumi elanike harjumuspärane otsetee kodust Pärnu maantee bussipeatustesse ning Järve keskusse. Edelaraudtee rajab koostöös Tallinna linnaga Rulli tänavast mõnesaja meetri kaugusele Liiva jaama juurde jalakäijate tunneli. Sellega seoses tahabki raudteefirma Rulli tänava ülekäigu sulgeda, sest vähem kui kilomeetrisele raudteelõigule polevat kolme ülekäiku vaja.

Kava järgi pääsevad jalakäijad üle raudtee Viljandi maantee äärest. Seal on ka helisignalisatsioon. Järgmine võimalus üle raudtee saada on Viljandi maanteest umbes 130 meetri kaugusel olev Rulli tänava ülekäik. Sellest omakorda 350 meetri kaugusele jääb praegune Liiva jaama ülekäik, mille asemele ehitatakse tunnel.

Edelaraudtee tahab raudtee äärde ehitada piirdeaia, mis sulgeks Rulli tänava ülekäigu. 260 meetrit pole justkui väga pikk teekond, aga tegelikult peavad Liiva asumi elanikud kodust poodi või bussipeatusse pääsemiseks tegema tunduvalt suurema ringi, sest mõned majad asuvad raudteele nii lähedal, et sealtkaudu käia ei saa ja tuleb minna ümber kvartali.

Liiva külaselts algatas Rulli ülekäigu säilitamiseks petitsiooni, millele koguti üle 250 allkirja. Edelaraudtee AS-i juhatuse liige Rain Kaarjas ütles, et ta küll mõistab inimeste soovi otseteed kasutada, aga raudteeohutus on mugavusest tähtsam. "Edelaraudtee lähtub sellest, et rongiliikluse kiirus peaks tõusma. Rongid võiksid sõita 160 kilomeetrit tunnis, aga raudtee infrastruktuur ei võimalda seda. Järelikult selleks, et muuta aegruumilised vahemaad väiksemaks ehk tõsta kiirust, on tarvis järjepidevalt investeerida raudteede infrastruktuuri," selgitas Kaarjas.

Investeeringud tähendavad nii jalakäijate tunneli rajamist kui ka samatasandilise ülekäigu sulgemist ja raudtee äärde piirdeaia ehitamist. Kaarjase sõnul kavatseb Elron lähiaastatel soetada kuus koosseisu uusi elektrironge ning talle teadaolevalt kavatsetakse Tallinna-Viljandi lõigule juurde panna kolm kuni neli rongipaari.

"See tähendab seda, et kiirused suurenevad, rongiliiklus tiheneb ja ohutuslik vaade peab muutuma," lausus Kaarjas. Liiva külaseltsi esindaja Indrek Luberg ei jää nende argumentidega nõusse. "Jah, ronge tuleb juurde ja kiirused suurenevad. Aga mõnesaja meetri kaugusel on ju Liiva jaam, kus rongid nagunii kiiruse maha võtavad," ütles Luberg.

Ka signalisatsiooni puudumine Rulli tänava ülekäigu juures pole tema sõnul probleem. «Esiteks on Viljandi maantee ülesõidu signaalkella helinat siia kuulda. Kui sellest ei piisa, siis tõmmake ülesõidu juurest üks kaabel ülekäigu juurde ja pange siia ka signaalkell. See on kindlasti odavam kui ülekäigu lammutamine,» soovitas Luberg.

Kaarjas toob sulgemise argumendina esile ka kavandatava Tallinna ringraudtee, mille planeering on praegu algatamisel. Ka selle plaani realiseerumine suurendaks rongiliiklust.

Lubergi sõnul kulub ringraudtee ehituse valmimiseni aastaid. "Arutame seda siis, kui see ringraudtee ükskord valmis on," lausus ta.

Lõpliku otsuse ülekäigu sulgemise kohta teeb tarbijakaitse ja tehnilise järelevalve amet (TTJA), mis otsustab, kas anda ülekäigu lammutamiseks luba või mitte. Amet langetab kaalutletud otsuse, võttes arvesse nii raudteeohutust kui ka elanike allkirjastatud petitsiooni. Mõlemad pooled loodavad TTJA-lt enda jaoks soodsat otsust.