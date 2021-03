LILLELINE GALERII! Mupo: Viru tänaval pääseb autoga lillekioskite ligi

"Meie inspektoritel on maskid kaasas ja neid ka vajadusel pakutakse. Tänane naistepäev on paljudele teistsugune, aga see kindlasti ei vähenda rõõmu ilusa lilleõie saamisel," ütles mupo juhataja Aivar Toompere.

Sarnaselt varasemate aastatega korraldavad mupo inspektorid naistepäeval ja sellele eelneval päeval Viru tänava lillekioskite juures parkimist. Kioskite juurde on autodele vaba ligipääs, et ära teha vajalik lilleost ning siis mööda Valli tänavat uuesti vanalinnast välja sõita. Kohapeal on lisaks liikluse reguleerijatele paigaldatud ka vastavad liikluskorraldusvahendid.

"Sellel aastal on rahvast palju vähem, kui näiteks eelmisel või üle-eelmisel, küllap on siin oma selge mõju viirusel. Ostjaid on suhteliselt hõredalt, aga autosid tuleb pidevalt," ütles Toompere. "Ostud tehakse kiiresti – pikka otsimist ja kauplemist ei ole – ja lahkutakse rutates."

Toompere sõnul on rõõmustav see, et inimesed kannavad valdavalt maske ja päris ilma näokatteta ostlejaid on vähe. "Meie inspektoritel on maskid kaasas ja neid ka vajadusel pakutakse. Tänane naistepäev on paljudele teistsugune, aga see kindlasti ei vähenda rõõmu ilusa lilleõie saamisel. Soovin kõigile toredat naistepäeva."