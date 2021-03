Linn muudab abivajajate kodud tuleohutumaks

Toetus aitab ahju parandada või uut ehitada, korstnapühkijat tellida, vingugaasi- ja suitsuandurit muretseda, tulekustutit paigaldada jne.

Linn osaleb taas päästeameti koostööprojektis "Kodud tuleohutuks", mis on suunatud toimetulekuraskustega linlastele. Kolme viimase aasta vältel on sama projekti raames tuleohutumaks muudetud 131 kodu. "Kodud tuleohutuks" projektis osalevate kodude nimekiri kujuneb päästeameti tehtud kodukülastuste andmete põhjal ja need analüüsitakse läbi koostöös linnaga. Projekti sihtrühmaks on toimetulekuraskustes leibkonnad, lasterikkad pered, puuetega inimesed, (eeskätt üksi elavad) eakad. Erandiks on nö juhtumipõhine lähenemine – näiteks kui peres on hiljuti olnud sündmus, mis on mõjutanud leibkonna majanduslikku seisu, hiljutine tulekahju vms. Linlane, kelle kodus hakatakse projekti raames töid teostama, peab olema kinnisturaamatu andmetel kodu omanik ja rahvastikuregistri andmetel elama sellel pinnal. Või on alaliselt pinnal elav isik, kuid kelle kinnistu omanik on tema lähisugulane või hõimlane, kes võimaldab alalisel elanikul sellel pinnal elada vähemalt kolm aastat ning on võimeline seda kirjalikult tõendama. Projekti raames toetatakse olemasoleva küttekolde ja -seadme parandamist; vana küttekolde ja -seadme lammutamist ning uue ehitamist ja/või paigaldamist; korstnapühkimise teenust; vingugaasianduri ja suitsuanduri paigaldamist; esmased tulekustutusvahendite (nt tuletekk ja tulekustuti) paigaldamist; eksperthinnangu tellimist; elektrisüsteemi parandamist; elektriauditi tellimist; gaasiseadmete parandamist ja vahetamist; erilahendused (nt mittesüttiv voodipesu, temperatuuriandur, puuetega inimeste häiresüsteemid jm).