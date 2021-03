Linnakantsler: peame eestlased vanalinna tagasi tooma

„Tallinn on selgelt turismilinn,“ tõdes Tallinna kantsler Kairi Vaher „Siin Tallinn“. „“Turismi mõju kogu Tallinna majandusele umbes 8% — see on märkimisväärne, sest turism loob töökohti, loob ekspordivõimalusi, sest kõik turistid, kes siia tulevad, toovad raha oma riigist ning just seetõttu on turism kogu Tallinna ja ka Eesti majandusele äärmiselt oluline.“

„Tallinn on selgelt turismilinn,“ tõdes Tallinna kantsler Kairi Vaher „Siin Tallinn“. „“Turismi mõju kogu Tallinna majandusele umbes 8% — see on märkimisväärne, sest turism loob töökohti, loob ekspordivõimalusi, sest kõik turistid, kes siia tulevad, toovad raha oma riigist ning just seetõttu on turism kogu Tallinna ja ka Eesti majandusele äärmiselt oluline.“

„Tahaks loota, et see raske aeg saab üle elatud ning on võimalik uksed uuesti avada ja turiste siia uuesti kutsuda. Kindlasti võtab see omaette aega,“ tõdes Vaher.

Ta ütles, et Tallinna linnal saab olla abistav roll: esmalt panna inimesed liikuma Eestis ja Tallinnas, kutsuda neid erinevatele üritustele. „Prioriteet on uuesti Soome avada, et soomlased tuleksid tagasi ning meil oleks neile midagi pakkuda. Loomulikult on meie sihtriigid ka Läti ja Venemaa,“ tutvustas Vaher.

Turistid tekitavad natuke lärmi, kuid toovad raha

Vanalinna teemale üle minnes ütles Vaher, et peame alati arvestama sellega, et turistide meeliskoht Tallinnas on olnud vanalinn. „See on meie pärl, sellepärast turistid siia tulevadki. Me ei saa eeldada, et nad tulevad Tallinna ja vanalinna ei tule. Headel aastatel käib meil 4,5 miljonit turisti aastas, 80% neist külastavad vanalinna, nad tekitavad natuke lärmi, aga teistpidi nad toovad raha,“ sedastas ta.

Vaheri hinnangul on oluline mõelda, millega muuta vanalinna praeguses raskes olukorras eestlastele atraktiivsemaks: et eestlased tahaksid kolida sinna elama ning tulla ka poodlema. „Detsembris tuli väga palju Tallinna elanikke vanalinna, käisin ise seal mitmel õhtul jalutamas ja mul oli hea meel näha, kuidas linn õitses, inimesed tulid jalutama ja uisutama, inimesed olid õnnelikud,“ koges kantsler.

Kantsler on poliitikaväline tippametnik

Vaher selgitas, et kantsler linna kontekstis on poliitikaväline tippametnik, kes viib ellu poliitikaid, mida poliitiline juhtkond on ette määranud. „Kõige olulisem kantsleri ülesanne on, et eelmise aasta lõpus kiitis linnavalitsus heaks Tallinna arengustrateegia „Tallinn 2035“ ja oluline on, et me liiguksime selle visiooni suunas ja nende sihtide suunas, mis on strateegias kirjas,“ tutvustas Vaher.

Ta selgitas ka, mis on linnasekretäri ning kantsleri vahe: esimene on tippjurist, kes tagab linna toimimise õigusliku poole, et võtta vastu tähtsaid otsuseid, samas kui kantsler tegeleb organisatsiooniga tervikuna, mille osaks on ka tugiteenuste haldamine ja korraldamine, aga sama oluline on tegeleda kogu linna arenguga ja liikuda suure pildi poole,“ sedastas Vaher. Ta rõhutas, et oluline on mitte ainult selle poole liikuda, vaid teha seda ka strateegiliselt, mõtestatult ja analüüsitult.

Kantsler selgitas, et Tallinna juhtimisel on tehtud mitmeid muudatusi, 2019. aastal alustati organisatsiooni analüüsiga ning pärast seda on mitmes etapis läbi viidud muudatusi. „Suuremaid muudatusi käivitus 1. jaanuarist 2021, milleks oli Tallinna Strateegiakeskuse algus,“ tõdes Vaher. Selle keskuse alla kuuluvad tema sõnul nii kommunikatsioon, ettevõtluse arendamine, turismi arendamine, digilahendused, ringmajandus jpm. „Üheks sambaks on selles keskuses ka strateegilise planeerimise teenistus, kus tegeldakse kogu linna arengu kavandamisega,“ ütles kantsler.

Tema sõnul töötab Tallinna linnaorganisatsioonis inimesi ligi 16 000 — koos kõikide hallatavate asutustega. Strateegilises plaanis on kirjas, et aastaks 2035 peab Tallinn muutuma presiizhikaks tööandjaks. Vaher kinnitas, et Tallinn on juba praegu väga hea, konkurentsivõimeline tööandja. „Olen ise pool aastat vestelnud tööle tahtjatega, kes on kürgelt haritud spetsialistid ning parimad neist saavad ka linnasüsteemi tööle,“ ütles Vaher.