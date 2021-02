Linnapea volikogus: vesi ei ole ainult teenus, vesi on ka julgeolek

"Kui lõppkokkuvõttes kasvab ettevõtte efektiivsus ja tootlikkus ning samas on tagatud vee kvaliteet, siis võidab eelkõige linna elanik," ütles linnapea Mihhail Kõlvart, kelle sõnul ootab Tallinna veevärki lähiajal ees tööprotsesside optimeerimine ja taristu kaasajastamine.

Tallinna Linnavolikogu eilsel istungil oli ühe põhiteemana arutlusel Tallinna Vee aktsiate ostutehing, mille kohta esitasid mitmed linnavolinikud erinevaid küsimusi. Priidu Pärna (Isamaa) heitis linnapeale ette, et volikogu ei ole saanud tutvuda Tallinna Vee aktsiate ostmise lepinguga.

"Seaduse järgi ei ole ette nähtud linnavolikogu menetluse puhul lepingutingimuste arutelu. Tegemist on börsiettevõttega ja iga informatsioon börsiettevõtte kohta on väga tundlik. On selline mõiste äris nagu ärisaladus ja selline mõiste kehtib ka avaliku sektori ettevõtete puhul. Lepingu sisu on ärisaladus ja seda me laiemale ringile kahjus tutvustada ei saa,“ vastas linnapea.

Nii Mart Luik (Isamaa) kui Argo Luude (EKRE) tundsid huvi, mida linlased selle 50 miljoni eest vastu saavad, mis kulub Tallinna Vee aktsiate tagasi ostmisele. Mõlema küsija hinnangul oli tegu liiga suure ja tarbetu investeeringuga.

Tallinna Vee aktsiate omandamise hinda ei pea Kõlvart kalliks: "Tavapäraselt makstakse infrastruktuuri ettevõtete kontrollpakettide eest 25-30% preemiat üle börsihinna – see on sama nii Balti riikides kui Soomes. Meie maksime preemiat vähem kui kaks protsenti.“

Veevõrku asutakse arendama sünergias teiste teenustega

Vee- ja kanalisatsioonivõrgustiku ülalpidamine ja vastavate teenuste pakkumine on linnapea sõnul omavalitsuse otsene kohustus ja omavalitsus vastutab igal juhul selle kvaliteedi ja võimalike arengute eest, sest nii on paika pandud seadusandja poolt.

Omandatud kontrollpakett annab linnale võimaluse mõjutada ettevõtte strateegilisi otsuseid; ka neid, mis puudutavad kapitaliseerimise ja ressursside paigutamise küsimusi.

"Me näeme juba praegu jätkuvat vajadust rohkem investeerida vee- ja kanalisatsioonivõrgu uuendamise tempo tõstmisesse. Lisaks on võimalik vähendada ettevõtte ökoloogilist jalajälge. Linnakeskkonnas me näeme, et on päris suur arenguvõimalus digitaliseerimise suunas. Siin võidab ka lõpptarbija, sest teenust on võimalik muuta mugavamaks, sealhulgas ka kauglugejate paigaldamise abil. Ja sellega saab tuleviku perspektiivis saavutada väiksema veekadu.“

Kõlvarti hinnangul on võimalikud arengud ka teises suunas ehk tehnoloogiate sünergia suunas, kuna linna strateegiline partner Utilitas arendab juba praegu ka kaugküttevõrgustikku.

"On terve rida võimalusi, kuidas arendada kaht teenust tehnoloogilises sünergias. Rääkimata sellest, et on tulevikuperspektiivis võimalus reovee kollektorites kasutada rohkem soojuspumpade tehnoloogiat. Päris perspektiivne valdkond on ka biometaani tootmine. Kui lõppkokkuvõttes kasvab ettevõtte efektiivsus ja tootlikkus ning samas on tagatud vee kvaliteet, siis võidab eelkõige linna elanik.“

Argo Luude läks oma arvutustega pisut rappa, kui tõi oma sõnavõtus nimekirja objektidest, mida Tallinna Vee aktsiate ostmise eest oleks saanud rajada või renoveerida.

"Viiskümmend miljonit on ju tegelikult väga suur raha. Selle eest saaks korda teha näiteks kakskümmend lasteaeda, pool Tallinna haiglat saaks valmis ehitada.“

Linnapea selgitas, et paraku on nimetatud oluliste objektide puhul ehitushinnad siiski teistsugused.

"Viiekümne miljoni eest ei ole võimalik ehitada poolt Tallinna haiglat, selle raha eest ei ole võimalik isegi kümnendikku haiglast valmis ehitada, samuti ei ole selle raha eest võimalik renoveerida kahtkümmet lasteaeda.“

Lähiaastate veehind ei tõuse

Kristen Michal (RE) tundis muret, kas linnapea jutt tulevikus vaja minevatest investeeringutest tähendab ka 5 või 10 aasta plaanis hinnakasvu või kavatsetakse lahendada küsimus teisiti?

"Hind ei tõuse iseenesest ja automaatselt, hinnatõusu menetlus peab olema algatatud ettevõtte poolt. Teiseks ei tähenda investeeringud alati hinnatõusu sel lihtsal põhjusel, et need võivad tähendada ka kulude optimeerimist. Ja see omakorda tähendab, et siin ei teki pikemas perspektiivis kulu, vaid vastupidi - tulu,“ märkis Kõlvart.

"Ma arvan, et keegi ei suuda praegu täpselt ennustada, mis saab viie või kümne aasta pärast. Ka minu vastus oleks spekuleerimine, kui ma ütleks, et järgmise kümne aasta jooksul vee hind kindlasti ei tõuse või kindlasti tõuseb,“ lisas ta.

"See valdkond on rangelt reguleeritud. Konkurentsiamet vaatab läbi iga taotluse ja otsustab, kas hinnamuutus on võimalik või mitte, aga see ei toimu automaatselt. See toimub ettevõtte initsiatiivil. Nii linn kui ka linna partner leppisid omavahel kokku, et sellist initsiatiivi lähiaastatel ei tule.“

Toomas Kruusimägi (RE) jätkas eelmise küsija tuules: "Kulude optimeerimine toimub tavaliselt millegi kulul. Ehk siis mis teenused jäävad tegemata?“

"Tegevuse optimeerimine ei tähenda, et mingi teenus on nüüd väiksemas mahus või kvaliteet langeb füüsiliselt. Pole võimalik, et mingi teenus nüüd jääb ära või keegi saab vähem vett. Vastupidi - kvaliteet kasvab ja saab ka kulusid kokku hoida, kui tekitada sünergiat vee- ja kanalisatsioonivõrgustikku ja kaugkütte võrgu ülalpidamisel ja hooldusel,“ tõdes Mihhail Kõlvart.

Linn on valmis vajadusel lisakulutusi tegema

Ülle Rajasalu (RE) küsis, kas linn kavatseb tarbijatele kompenseerida kuidagi United Utilities poolt aastate jooksul nõutud kõrgemat veehinda. Nimelt nõuti Tallinna tarbijatelt tema andmetel aastaid turuhinnast kõrgemat hinda ning sellele on tähelepanu juhtinud ka mitmed Tallinna vee juriidilised kliendid.

"Vee hind Tallinna linnas on võrreldes teiste omavalitsustega kindlasti üks madalamaid. Mina tean, et vee hind on kõrgem nii Tartus, Narvas, Pärnus, Võrus k ui Paides, rääkimata sellest, et on ka selliseid omavalitsusi, kus see hind on kolm korda kõrgem kui Tallinna linnas,“ tõi Kõlvart näiteid.

"Juriidiliste isikute poolt on praegu esitatud pretensioone. Loomulikult me oleme ka sellega arvestanud, et sellised pretensioonid võivad tulla, aga seda saab lahendada ainult kohus. Et siin on vaja läbi vaadata terve rida juriidilisi aspekte. Ja selleks on pädevus eelkõige kohtul. Isegi kui peaks tulema selline kohtuotsus, mis tähendaks nendele firmadele mingi kompensatsiooni väljamaksmist, siis selleks on ka ettevõtetele vajalik reserv olemas.“

Kairet Remmak-Grassmann (EKRE) uuris, mis saab siis, kui Tallinna Vee vähemusosanikud võtavad väljaostupakkumise vastu. Kõigi aktsiate välja ostmiseks tuleks kulutada veel ca 80 miljonit eurot.

"Sellist vajadust tõenäoliselt ei teki, sest väikeaktsionärid, kes mõtlevad pikaajalise perspektiivi peale, ei loobu oma aktsiatest. Nad saavad aru, et selline aktsia tulevikus ainult kasvab ja nende kahekümne aasta jooksul see on kasvanud peaaegu kümme korda,“ nentis linnapea.

"Väikeaktsionäride käes on 6 miljonit aktsiat, see on 30% ja selle hind on rohkem kui 80 miljonit. Meil on kokkulepe partneriga, et kui selline vajadus tekib, et me 100%-liselt kõik aktsiad välja ostame, siis kulud lähevad pooleks. Ehk see teoreetiline koormus linnale on 42 miljonit, mida saab katta reservidest või võtta selleks laenu. Laenu hind on võrreldes aktsiatest saadava tuluga sellises korrelatsioonis, et linnale oleks see igal juhul mõistlik tehing. Kokkuvõttes ei ole vesi ei ole ainult teenus, see on ka julgeolek.“