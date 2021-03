Linnugripp võib olla jõudnud ka Läänemaale

Eesti põhjarannikut räsib linnugripp, kuigi Läänemaal veel ühtegi linnugripi juhtu tuvastatud ei ole, see aga ei tähenda, et gripp Läänemaale jõudnud poleks, kirjutab Lääne Elu.

"Arvestades taudialast olukorda lähiriikides ja leide Eestis, ei saa viirust kandvate mets- ja veelindude esinemist välistada," ütles põllumajandus- ja toiduameti kommunikatsioonispetsialist Elen Kurvits.

Ta lisas, et amet uurib vaid hukkunud linde, aga viirust võivad kanda ka väliselt terved ja elujõulised linnud.

Ornitoloog Tarvo Valker usub, et linnugripp on jõudnud ka Läänemaale, lihtsalt süsteemset vaatlust ja randade läbikammimist pole veel tehtud ning seetõttu pole ka hukkunud linde leitud. Valkeri sõnul levib gripp eelkõige just veelindude seas, sest nemad rändavad suurte seltskondadena. Samuti mõjutavad viiruse kulgu keskkonnatingimused – rändelt saabunud linnud on kurnatud ja kui neil pole ka piisavalt toitu, siis on nad haigusele vastuvõtlikumad. Haiguse kulgu mõjutavad ka vahelduvad ilmaolud.

"Linnugripp on samasugune haigus nagu iga teinegi – mõnele linnule lõppeb surmaga, mõni terveneb. Oleneb, kui tugevad geenid linnul on," ütles Valker.

Nakatunud linnud eritavad viirust väljaheidete, sülje ja ninasekreediga. Lääne-Harjumaal on massiliselt leitud haigestunuid ja haigusesse surnud praegu rändel olevaid kühmnokk-luiki.

Valkeri sõnul paistavad hukkunud luiged silma kergemini kui näiteks värvulised, kelle hukkumist metsas ei pruugi inimene tähelegi panna. Kodulindudele mõjub haigus aga rängemalt. Kurvitsa sõnul möödub haigus metslindudel enamasti tunnusteta, kuid kodulindudest sureb nakkuse korral 90-100 protsenti.

Valker ütles, et kodulinnud on tõuaretuse käigus kaotanud oma loodusliku genofondi ja on seetõttu viirusele vastuvõtlikumad. Sel põhjusel on põllumajandus- ja toiduamet keelanud kodulinde välja laskmast.

"Kui järelevalve käigus tuvastatakse, et keeldu eiratakse, teeb amet esmalt ettekirjutuse, millega kohustatakse registritoimingute tegemine. Loodetavasti sellega ka probleem laheneb ning täiendavaid meetmeid ei ole vaja rakendada," ütles Kurvits.