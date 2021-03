Lisaeelarve võimaldab töötukassale raha juurde

"Hoolimata pingutustes on töötute arv kasvanud ligi 60 000 inimeseni. Samas on ka teada, et kui me poleks toetusmeetmeid kasutanud, siis tõenäoliselt oleks tänane töötute arv ligi 100 000 juures," rääkis töö- ja terviseminister Tanel Kiik.

Töö- ja terviseminister Tanel Kiige sõnul ulatuvad toetussummad juba üle 300 miljon euro. "Ja see on kindlasti koht, kus valitsuse lisaeelarvega on mõistlik tulla töötukassale appi ning kompenseerida nii seniseid kulusid kui ka vaadata tulevikku," märkis ta.

Kiik lubab, et plaanitav lisaeelarve arvestab ka töötukassa vajadustega kriisitoetuste maksmisel, vahendas BNS.

Kiige sõnul on plaanis lisaeelarvega taotleda lisaks tervishoiuvaldkonnale tuge ka Eesti töötajatele läbi töötukassa. "Töötukassa on koostöös valitsusega käivitatud erinevaid tööturu toetusmeetmeid, näiteks rakendanud töötasu hüvitisi alates mullu kevadest," ütles Kiik.

