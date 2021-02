"Kahjude hüvitamise nõude protsess ongi omajagu keeruline, kuid tänasest tööd alustanud löökaugu õigusrobot teeb olulise töö juriidiliselt korrektselt inimese eest ära," sõnas löökaugu õigusrobotit ehitanud HUGO.legal jurist Ülle Aliorg.

Kevadised ilmad toovad lume alt välja iga-aastase probleemi – teravad löökaugud, millest läbi sõites on suur tõenäosus sõidukit vigastada. Kui sõiduk saab viga just löökaugu tõttu, saab kahjud tee omanikult sisse nõuda. Selle tarvis on õigustehnoloogia idufirma HUGO.legal meeskond ehitanud järjekordse roboti ning seekordne löökaugu õigusrobot aitab just löökaugu tekitatud kahju tee omanikult sisse nõuda. Robot koostab korrektse avalduse inimese sisestatud andmete põhjal kahjuhüvitise väljamõistmiseks tee omanikult ning teeb seda tasuta.

Löökaugust läbi sõites võib puruneda sõiduki rehv, velg, vedrustus ning teised silla detailid. Kõik taolised sõidutee hooldusega seotud kahjud võib aga sisse nõuda tee omanikult, üldjuhul siis omavalitsuselt või neile teenust osutavalt asutuselt (Tallinnas kommunaalamet).

Alates tänasest on löökaugu tekitatud kahjude sissenõudmine kiire ja lihtne – HUGO.legal meeskond ehitas roboti, kes oskab inimeste vastuste põhjal koostada juriidiliselt korrektse avalduse ning teeb seda täiesti tasuta.

Aliorgi sõnul on löökaugu tekitatud kahjusid tõenäoliselt päris palju, kuid suur osa neist ei oska ega soovi juriidilise protsessiga tegelema hakata eeldades, et see on pikk ja keerukas. "Eks see kahjude hüvitamise nõude protsess ongi omajagu keeruline, kuid tänasest tööd alustanud löökaugu õigusrobot teeb olulise töö juriidiliselt korrektselt inimese eest ära ja jääb üle koostatud avaldus tee omanikule saata. Löökaugu kahju puhul on väga olulised kaks asja – politsei teavitamine sündmuskohal ning asjaolude ülespildistamine," sõnas Aliorg.

Aliorg lisab, et korrektse asjaajamise korral on omavalitsusel keeruline kahju hüvitamisest keelduda, ka näiteks tee ebatasasusest hoiatav liiklusmärk ei vabasta neid üldjuhul vastutusest, kuid loomulikult on juhi kohustus järgida liiklusmärke ning kinni pidada liikluspiirangutest. "Tuleb arvestada, et tee omanikul puudub hüvitamise kohustus, kui suudetakse tõendada asjaolu, et juht ei pidanud kinni liikluspiirangutest ning sõitis näiteks teeoludele mittesobiva sõidukiirusega," lisas Aliorg.

Löökaugu õigusroboti leiab aadressilt www.hugo.legal/lookaugud

Kuidas käituda, kui olete sõidukit löökaugu tõttu vigastanud:

Peatu niipea, kui see on võimalik ning ohutu Teavita juhtunust politseid ning kui nad sündmuspaigale fikseerima ei tule, tegutse neilt saadud juhiste järgi Pildista kahju põhjustanud löökauku ning tekitatud vigastusi selliselt, et asukoht ning löökaugu suurus oleksid tuvastatavad (aseta löökaugu kõrvale näiteks tikutops) Sõiduki vigastused ning remondi maksumus lase hinnata autoremonditöökojal Löökaugu õigusroboti koostatud digiallkirjastatud avaldus koos tõendusmaterjaliga esita tee omanikule, Tallinna linnas kommunaalametile.

Millised vigastused kuuluvad hüvitamisele?

Kõik sõiduki vigastused, mis on põhjustatud ootamatust löökaugust, kuuluvad hüvitamisele. Kannatanul on õigus kahjutasu tee omanikult sisse nõuda, kui:

1) sõiduk on saanud kahjustada asfaldiaugust läbisõidu tõttu

2) sõiduk on saanud kahjustada muude teekatte puuduste tõttu, mis ei vasta tee seisundinõuetele.