Kassipojad on küll armsad, kuid loomaomanikul on kohustus leida kõikidele poegadele sobiv kodu.

Eesti Loomakaitse Selts (ELS) kutsub kõiki kassi- ja koeraomanikke oma lemmikuid viima steriliseerimisele ja kastreerimisele vältimaks soovimatuid järglasi, jooksuaja poolt põhjustatavat stressi ja ebameeldivat käitumist. 22.02 - 31.03.2020 pakuvad ka mõned loomakliinikud tavapärasest soodsamalt steriliseerimist ja kastreerimist.

Erinevalt inimestest ei ole loomadel järglaste saamine emotsionaalne ning läbimõeldud otsus, nad tegutsevad instinktide ajel. Samuti ei oska nad tunda kurbust saamata jäänud pesakonna pärast. Steriliseerimata kass võib ühe aasta jooksul poegida mitmeid kordi, lisaks võivad tema järglased aasta jooksul saada juba oma esimesed järglased. Seega võib aastaga üks kassipaar tekitada kokku peaaegu 30 järglast.

Ka koerad võivad aastas mitu korda poegida ja ühes pesakonnas võib olla isegi 12 kutsikat. Arvestades, et täiskasvanud loomapojad annavad omakorda järglasi, võib teisel aastal kassiperes olla juba 70 poega, kolmandal 175 ja neljandal aastal võib algsel paaril olla kokku juba peaaegu 3000 järglast.

Loomaomanikul on kohustus leida kõikidele poegadele sobiv kodu. See võib osutuda, aga väga keeruliseks, kuna alati ei saa tagada, et loomapojad saavad hooliva kodu ning soovijaid ei pruugi kõigile jätkudagi.

„Tänapäeval ei ole aastate tagusel kombel loomalapsed "merekooli" saata enam kohta. Praeguste seaduste kohaselt on selline teguviis kriminaalkorras karistatav. Looma hülgamine ja abitusse seisundisse jätmine on loomakaitseseadusega keelatud ning karistatav kas rahatrahvi või vanglakaristusega. Hulkuvatel loomadel on võrreldes tubaste loomadega palju lühem keskmine eluiga ning mitmed ohud: tunduvalt suurem on risk tänaval auto alla jääda, haigestuda või sattuda vägivallatseja ohvriks,” kommenteeris ELS-i otsese abistamise juht Kaisa Kamm.

Looma steriliseerimine ja kastreerimine muudab positiivselt ka looma käitumist. Kastreeritud või steriliseeritud loomadel ei ole jooksuaega, nad ei erita lõhnu ega häälitse jooksuajale omaselt, ei meelita ligi võõraid loomi, reeglina ei märgista, hoiavad kodu ning püsivad oma territooriumil. Üldjuhul saavad kastreeritud või steriliseeritud loomad omavahel paremini läbi ja nende agressiivsus väheneb. Kastreeritud või steriliseeritud loomad võivad võtta kaalus juurde, kuid kaal on kontrollitav kindlate söögikordade kehtestamise ning loomaga aktiivselt aja veetmisega.

Lemmiklooma saab steriliseerida või kastreerida vahemikus 22.02 - 31.03.2020 tavapärasest soodsama hinnaga Tallinnas, Tartus, Vijandis, Võrus ja Räpinas. Lisaks leiab heade hindadega teenuseid Pärnus, Raplas, Rakveres, Ida-Virumaal ja Valgas. Rohkem informatsiooni leiab Eesti Loomakaitse Seltsi kodulehelt: https://loomakaitse.ee/steriliseerimise-ja-kastreerimise-kampaanias-2021-osalevate-kliinikute-nimekiri/