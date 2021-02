Juba mõnda aega vastastikku huvi üles näidanud jääväljade valitsejad – kepsakaks ja mänguliseks muutunud Friida ning unelevalt oma kaldapoolel tulevast kaasat piidlev Raspi – võtsid tutvumist täie tõsidusega. Oli mõuramist ja puhisemist, patsutamist ja togimist, õrritamist ja tagaajamist, krabamist ja kaisutamist, suplust ja püherdamist.

Sompus ja uduvihmasel neljapäeva hommikupoolikul jõudis kätte aeg, mil Tallinna loomaaia jääkarud Raspi ja Friida teineteise seltsi lubati. Karudele avati kompleksi kõik luugid, nii et nad saavad nüüd vabalt käia mõlemas õueaedikus, tagumises vaheaedikus ja kõigis sisepuurides. Korra kaotas Raspi isegi Friida ära, kui too künka taha kohmitsema jäi, ja läks teda teisest aedikust otsima. Siis avastas Friida, et Raspi on kadunud ja tormas omakorda jooksujalu kaaslast otsima.

Õhtuks olid karud päris ära väsinud, aga loodetavasti rahul.

Rahvusvahelisel jääkarupäeval, 27. veebruaril toimuma pidanud põnevate ettekannetega vabaõhuseminar jääb koroonaviiruse kõrge nakatumisnäitaja tõttu ära, kuid loomaaia õuealad on avatud ning distantsi hoides, käsi desinfitseerides ja aedikute piirdeid ning vaateaknaid mitte puutudes tasub siiski oma silmaga jääkarupaari õrnusehetki tabama tulla.

Nädalavahetusel on võimalik osa saada ka hallhüljeste toitmisest kell 13 päeval. Välja hõigatud jääkarude toitmise kellaajad aga võivad nihkuda sõltuvalt sellest, mida loomad arvavad.

Kääbusjõehobu Pupa toitub aasta lõpust saati tervislikuma menüü alusel, mis sisaldab muuhulgas ka talle väga maitsvat peterselli ja värsket kurki. Tulemused on juba näha: Pupa on kenasti saledamaks ja kergejalgsemaks muutunud. Elevandid aga said maiustada suure koorma remmelgaokstega, mis Vabariigi aastapäevaks loomaaeda kohale vuras.

Elevant Fien õpib ajaviiteks Djembe trummi lööma ja puhub vahelduseks ka suupilli.

Draay ja Carl oskavad samuti suupilli puhuda. Nüüd tuleb suupille juurde muretseda, et igaühel oleks oma, veidi veel harjutada ja siis ehk on elevantide trio ka esinemisvalmis.

Valgekured tegid talvemajakesse pesa ja emalind munes läinud nädala lõpul pessa kaks muna. Nädala algusest saati istuvad pesal ka kaeluskotkad. Neljapäeval sündis troopikamajas maailma väikseima ahvi kääbusmarmoseti selle aasta esimene pojake.

Liigikaitseuuringute keskuse naaritsatalitajad läbisid naaritsate treenimise koolituse. Naaritsaid treenitakse tupenõre proovide võtmiseks, et tuvastada loomade sigimisvalmidus.