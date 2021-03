Lutsar: pole mõtet raista energiat viirustüvede erisuse otsimisele

"Tuleb kodus olla, kes vähegi saab. Kui tänaseid numbreid vaatan, siis on positiivse proovivastuse saanud 30–60-aastased. Ja nemad on väga liikuvad," sõnas teadusnõukoja juht Irja Lutsar.

Teadusnõukoja juht, Tartu ülikooli viroloogiaprofessor Irja Lutsar ütles, et ei maksa raisata energiat sellele, millise viirustüve keegi on saanud, vaid sellele, et kontakte vältides haigestumine kontrolli alla saada, vahendas BNS.

Viimaste uuringute põhjal on Eestis Briti tüve tuvastatud 65 protsendil positiivsetest analüüsitulemustest. "Põhja-Eestis on teda rohkem kui Lõuna-Eestis, aga see levib ikka ühtselt kogu Eestis," ütles ta.

Lutsar loodab, et piirangud kokkuvõttes aitavad. Ometi, kui ta vaatab teiste riikide näiteid, siis nii Taanis, Šveitsis kui ka Inglismaal on domineerivaks muutunud just Briti tüvi. "Ta muutub, ma usun, mõne nädala jooksul valdavaks. Me ei tohiks oma energiat kulutada tüvede erisusele, vaid ikka sellele, et inimestevahelisi kontakte vähendada," toonitas Lutsar.

Lutsari sõnul pole praegu õige hetk reisida. "Tuleb kodus olla, kes vähegi saab. Kui tänaseid numbreid vaatan, siis on positiivse proovivastuse saanud 30–60-aastased. Ja nemad on väga liikuvad," lisas ta. "Kordan veel üle, et inimesed, ärge minge pidudele ja ärge korraldage istumisi oma kodus."

Tervise- ja tööminister Tanel Kiik ütles riigikogus, et neljapäeva hommikul sündis uus 24 tunni rekord ehk lisandus ligi 2000 positiivset testi, mis tõstab meie kahe nädala nakatumise näitaja 1453 tasemele ehk kõrgemale, kui see kunagi enne on olnud.

"Hetkel oleme jätkuvalt kasvutrendis, küll aga see kasvutrend on iseenesest aeglustumas," ütles Kiik. "Aga meie eesmärk on loomulikult see kasv pöörata languseks." Eesmärk on alates märtsi teisest poolest numbrid langusesse saada. "Eestis on üle riigi viiruse ulatuslik levik, siin pole üldse küsimust."