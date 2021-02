Maadleja Heiki Nabi: ma pole keelatud aineid kasutanud

Tänavu aasta algul positiivse dopinguproovi andnud maadleja Heiki Nabi kinnitas neljapäeval pressibriifingul, et ta ei ole keelatud aineid kasutanud.

"Ma olen mõelnud palju, kuidas oli võimalik, et keelatud aine organismi sattus, kuid ma lihtsalt ei tea seda. Pean hakkama asju nii palju lahti võtma kui võimalik. Mängus on minu karjäär ja au," ütles Nabi. "Mul ei ole olnud kokkupuuteid ravimitega ning kõik toidulisandid, mida olen kasutanud, on olnud kokku lepitud dopinguagentuuriga."

Tema sõnul soovib ta kindlasti B-proovi avamist. "Ma ju tean, et olen puhas ja pole midagi keelatud tarvitanud," rõhutas Nabi. "Nagunii olen ma risti löödud, tahan kiiret lahendust ja sellega pole mõtet venitada. Tahan ennast kaitsta ja tõestada, et ma pole dopingupatune. Ma ei näe võimalust, et oleksin mingid asjad, mida olen tarvitanud, segamini ajanud."

Nabi sõnul on laual võimalus, et tal tuleb lugeda sportlaskarjäär lõppenuks, kuid siiski on praegu siht osaleda järgmisel olümpial.

Tema sõnul andis ta viimase dopinguproovi 6. jaanuaril oma Tallinna kodus. Mullu andis ta aasta jooksul kaks dopinguproovi ning 2019. aastal seitse.

Maadluse olümpiahõbe ja teistel tiitlivõistlustel mitu medalit võitnud Heiki Nabi andis positiivse dopinguproovi selle aasta alguses. Positiivset dopinguproovi kinnitas Eesti maadlusliidu peasekretär Jaanika Kaljola, kelle sõnul saadi sellest teada kolmapäeval.

Nabi võitis 2012. aasta suveolümpiamängudel Londonis hõbemedali.