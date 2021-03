Maailma Terviseorganisatsiooni (WHO) hädaolukordade juht Dr Michael Ryan ütles, et COVID-19 on saanud asjade üle kontrolli, sest globaalselt tõusevad numbrid esimest korda pea kahe kuu jooksul.

Hoolimata sellest, et tänu piirangutele on paljudes maades COVID-19 levik peatunud, on enneaegne ja ebarealistlik arvata, et pandeemia saab tänavuse aasta lõpuks läbi, ütles Maailma Terviseorganisatsiooni (WHO) hädaolukordade juht.

Dr Michael Ryan ütles pressikonverentsil Genfis, et kõige suuremas riskis olevate gruppide — näiteks tervishoitöötajad — vaktsineerimine aitab olukorra tragöödiat ning hirmu veidi taandada ning leevendada haiglate töökoormust, on viiruse käes siiski suur kontroll.

„See oleks etteruttav ja minu hinnangul ebarealistlik, arvata, et me saame viirusest tänavuse aasta lõpuks jagu,“ ütles dr Ryan.

„Kui vaktsiinid hakkavad mõju avaldama mitte ainult surmadele ning ka haiglaravile sattuvate inimeste hulgale, vaid ka haiguse levimise dünaamikale ja riskile, siis usun, et meie võime viirus ja pandeemia kontrolli alla saada on tõusnud,“ ütles dr Ryan.

Nakatumiste arv tõuseb

Ülemaailmne nakatumiste arv tõusis eelmisel nädalal esimest korda kahe kuu jooksul: numbrid tõusid neljas WHO kuuest regioonist: Ameerikas, Euroopas, Kagu-Aasias ning Lähis-Idas.

„See ei ole üllatav, vaid valmistab pettumuse,“ ütles WHO peadirektor dr Tedros Adhanom Ghebreyesus.

„Töötame selle nimel, et leviku tõusust paremini aru saada. Osa sellest tundub olevat üldiste tervisemeetmete lõdvendamise tulemus, mille tagajärjed on erinevad ning inimeste nõrgenenud valvsustunne,“ ütles peadirektor.

Ta täheldas, et kuigi vaktsiinid aitavad elusid päästa, teevad riigid, mis loodavad ainult vaktsiinidele, siiski vea.

„Hea tulemuse aluseks on siiski üldised tervise turvanõuded ja nendest kinnipidamine,“ ütles ta.

Vaktsiinide kättesaamine on ebavõrdne

Tedros tõi ühe aspektina välja ka vaktsiinide kättesaamise ebavõrdsuse. Ta tervitas esimesi COVID-19 vaktsiinidoose, mis saadeti esmaspäeval (eile — toim) Aafrikasse Gaanasse ja Elevandiluurannikule. Sealjuures rõhutas ta, et on „kahetsusväärne, et see juhtus pea kolm kuud hiljem, kui rikkamad maad alustasid oma vaktsineerimiskampaaniatega“.

„Kahetsusväärne on ka see, et mõned riigid eelistavad noorte inimeste ja tervete täiskasvanute vaktsineerimist vanematele ja tervishoitöötajatele, nagu seda tehakse mitmel pool mujal,“ ütles ta.

Ta märkis, et riigid ei ole selles vallas üksteise vastu võistluses, vaid kõik võistlevad viirusega.

„Me ei palu riikidel nende omi inimesi ohtu panna. Me palume kõigil riikidel olla osa rahvusvahelisest pingutusest viirus igal pool maha suruda, ütles peadirektor.

„Oleme mures ka tervishoiutöötajate arreteerimise pärast Myanmaris, see võib mõjutada nii COVID-19 levikut kui ka teiste oluliste terviseteenuste kättesaadavust. Etioopias on käimas konflikt Tigray regioonis, mis on palju infrastruktuuri ning haiglaid tegevusest välja lülitanud. Oleme väga mures, sest haigused levivad, kuna ei ole toitu, puhast vett, varjualust ning juurdepääsu terviseteenustele,“ ütles peadirektor.