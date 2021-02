Maapõue labori haridusprogramm pakub uusi õppevõimalusi

Tallinna Tehnikaülikooli (TalTech) Mektorys avas uksed maapõue labor GreenRockLab, mille haridusprogramm pakub õpetajatele uusi võimalusi Eesti koolides maateadusi õpilasteni viia. Õpilastega külastuseks ja interaktiivsetes töötubades osalemiseks tuleb õpetajal aeg broneerida.

TalTechi geoloogia instituudi teadur ja Rutt Hintsi sõnul annab uus haridusprogramm koolinoortele võimaluse saada teadmisi ja kogemusi maateadustest (earth science). “Õpilane saab sissevaate maapõue teemadesse, mida koolipingist või õpikust pole paraku võimalik saada. Näiteks oleme toonud kohale uudistamiseks tüki maapõue ehk puursüdamiku, mille erinevaid kihte uurides saab teha põnevaid järeldusi. Oma silmaga saab uurida Eesti tähtsamaid maavarasid ja näitame, millist möödapääsmatut rolli mängivad maapõueressursid meie argielus. Näiteks kas mõtleme sellele, et nutitelefoni jaoks kulub mitmeid kümneid väärtuslike toormeid maapõuest,“ rääkis Hints.

Interaktiivseid tegevusi ja viite töötuba hõlmav haridusprogramm on eelkõige mõeldud 9.–12. klasside õpilastele, ent ka nooremad on oodatud laborist osa saama. “Oluline on anda tänapäeva noortele teadmised, et kliimaneutraalsus ei tähenda seda, et meie maapõueressursid jäävad puutumata, vaid meie tulevik on see, et meil tuleb leida nutikaid ja jätkusuutlikke viise, kuidas nendega targalt ümber käia,” lisas Hints.

Maapõue labor on avatud Mektory hoones Tallinnas. On loodud ka hulk online-ülesandeid nii üksi kui ka mitmekesi lahendamiseks. Õpetajad saavad uues haridusprogrammis osalemise soovist teada anda aadressil carina.potagin@taltech.ee .

Labor GreenRockLab on oma nime saanud Eestis leiduva glaukoniitliivakivi järgi, mis on rohelist värvi. Labor on valminud TalTechi geoloogia instituudi eestvedamisel ja selle ehitamist on toetanud Euroopa Innovatsiooni ja Tehnoloogia Instituudi (EIT) toormaterjalide innovatsioonivõrgustik, kuhu kuulub 315 Euroopa ülikooli, teadusasutust ja suurettevõtet.

TalTechi geoloogia instituut kuulub tehnikaülikooli loodusteaduskonda, ühendab loodusteadused ja inseneriõppe ning koolitab mäetööstuse spetsialiste. Samuti uurivad instituudi teadlased, milliseid toormeid Eesti tulevikus vajab ning millised on parimad tehnoloogiad nende kaevandamiseks.