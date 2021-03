Maasikakasvatajad: välistööjõu kasutamine on raskendatud

Maasikakasvatussektori esindajad tõid välja, et tänu erakorralisele toetusele saavad jätkata paljud ettevõtted, kes selle võimalikkuses seni kõhklesid. Eestis tarbitavatest maasikatest on siin kasvatatud 6–7 protsenti.

"Sektorile on eesootav hooaeg kindlasti edukam, kui maasikapõldudel töötamises näevad head võimalust sissetulekut teenida need, kes on kriisis töö kaotanud," rääkis Riigikogu maaelukomisjoni esimees Tarmo Tamm.

Maasikakasvatussektori esindajate sõnul leiavad nad Eestist maasikaid korjama umbes kolmandiku vajaminevast tööjõust, ent välistööjõu kasutamisel on hulk takistusi, näiteks võib Ukraina saatkonnas tekkida järjekord viisade väljastamiseks ja töölised võivad piirile kinni jääda, vahendas BNS.

Riigikogu maaelukomisjon kohtus esmaspäevasel istungil maasikakasvatussektori, Eesti Aiandusliidu ja maaeluministeeriumi esindajatega, et saada ülevaate maasikakasvatussektori olukorrast, teatas riigikogu pressiteenistus.

Tamm nentis, et maasikakasvatussektor peab rinda pistma väga erinevate probleemidega, kuid nii sektor kui ka komisjon soovivad, et sel aastal ei tekiks maasikahooajal suuri probleeme ja kõigile soovijaile jaguks Eesti maasikaid. "Pandeemia tõttu võib võõrtööjõu liikumine olla senisest veelgi enam raskendatud," märkis Tamm pressiteates ja avaldas lootust, et maasikakasvatajad leiavad rohkem usaldusväärseid hooajatöölisi Eestist.

"Maasikakasvatajad eelistavad tööd anda eestlastele ja paljud saavad seejuures pakkuda ka majutust. Sektorile on eesootav hooaeg kindlasti edukam, kui maasikapõldudel töötamises näevad head võimalust sissetulekut teenida need, kes on kriisis töö kaotanud," lisas ta.

Komisjoni liige Ivari Padar ütles, et maasikakasvatajad on väga keerulises olukorras. "Naaberriikides lubatud taimekaitsevahendid on siin keelatud ja alternatiive saagikuse suurendamiseks tootjatel pole," sõnas Padar. Ta toonitas, et tuleb jõuda selleni, et Eesti maasikakasvatajatel oleks naaberriikides tegutsevate tootjatega võrdne konkurents.

Maasikakasvatussektori esindajad tõid välja, et tänu erakorralisele toetusele saavad jätkata paljud ettevõtted, kes selle võimalikkuses seni kõhklesid. Eestis tarbitavatest maasikatest on siin kasvatatud 6–7 protsenti. Sektori esindajate sõnul pole praegu mitmel põhjusel võimalik kasvatada nii palju maasikaid, kui eestlased tarbida sooviksid.

Ka sektori esindajad nentisid, et kuna Eestis ei saa paljusid taimekaitsevahendeid kasutada, siis on saagikus väiksem ja omahind kallim ning importmaasikaga võistlemine väga keeruline. Kasvatajad arvestavad hooajale vastu minnes 30–70-protsendilise saagikaoga.

Nädala eest sai maaelukomisjon ülevaate põllumeestele eraldatavast 15,8-miljonilisest lisarahastusest, mille eesmärk on leevendada COVID-19 viirusest tingitud kahjusid. Toetusrahast on maasikakasvatajatele ette nähtud ligi 1,7 miljonit eurot. Taotlusi on plaanis vastu võtta e-PRIA kaudu 15.–22. märtsini ja toetused tuleb välja maksta selle aasta jooksul.

Ministeeriumi esindaja julgustas tootjaid taotlema ka põllumajandusettevõtja tulemuslikkuse parandamise investeeringutoetust.