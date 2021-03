"Muusikamaailmas on naistel ja meestel üsna võrdsed võimalused tööle saada. Orkestrisse või ansamblisse kandideerides esinetakse komisjoni ees sageli näiteks kardina taga, et hindajad ei eelistaks kedagi soo ega vanuse järgi," rääkis muusik Mail Sildos.

"Muusikamaailmas on naistel ja meestel üsna võrdsed võimalused tööle saada. Orkestrisse või ansamblisse kandideerides esinetakse komisjoni ees sageli näiteks kardina taga, et hindajad ei eelistaks kedagi soo ega vanuse järgi," rääkis muusik Mail Sildos.

"Igas valdkonnas sellise objektiivsuse poole paraku ei püüelda ja tundub, et juhiks on keskealisel naisel raskem kandideerida kui mehel," lisas Sildos, kes enda sõnul hindab naistepäeva kõrgel.

"Kuigi meie peres tähistatakse rohkem emadepäeva, on naistepäev minu meelest igati tore püha. Naistepäeva on meeleldi tähistatud läbi eri ajastute ja põlvkondade. See päev toob tulbid ja päikese, kirka kevadetunde töölegi! On ju väga tore, kui mehed sel päeval naistele lilli kingivad. Veel toredam oleks, kui nad kolleegidena naisi ka muul ajal meeles peaksid ja lugupidavalt kohtleksid, näiteks palgavõrdsust silmas pidades."

Eesti on Euroopa Liidu suurima palgalõhega riik, siin erinevad naiste ja meeste palgad tervelt on 23%. Pealinn uuris naistepäeva puhul, kuidas on Eestis üldse lood meeste ja naiste võrdsete võimalustega.