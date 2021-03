Mainekas väljaanne nimetas Tiina Loki mõjukaks naiseks

"Tiina Lokk on ainus naine maailmas, kes seisab A-kategooria filmifestivali eesotsas, tüürides nimekat Baltikumi festivali läbi selle pandeemilise aasta kõigi raskuste. Üritades eelmise aasta eduloo tuules suurendada veelgi festivali digitaalset jalajälge, usub ta ise, et kõik on võimalik," kirjutab Variety.

Meelelahutustööstuse juhtivaid väljaandeid Variety nimetas Tiina Loki naiseks, kes on mõjutanud ülemaailmset meelelahutustööstust.

PÖFFi juht Tiina Lokk on üks neist 50 naisest või naiste kollektiivist, kelle Variety on lülitanud oma rahvusvahelisse naiste mõju aruandesse, mis ilmus traditsiooniliselt naistepäeva eel. Kõik nimekirja kuuluvad naised on väljaande hinnangul avaldanud viimase aasta jooksul positiivset mõju globaalsele meelelahutustööstusele.

Peale Loki leiab nimekirjast tuntud naisi kogu maailmast, näiteks Cate Blanchetti, Dua Lipa, Sophia Loreni ja Susanne Bieri.

Rahvusvahelist naiste mõju aruannet koostab Variety alates 2018. aastast.

