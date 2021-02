Majaka asumit ja Kadriorgu hakkab ühendama uus kergliiklussild

"Valmiv kergliiklussild on osa suurest projektist, mis ühendab 2019. aastal valminud Ülemiste järvega piirneva kergliiklustee Pärnu maanteel Rahumäe raudteeviaduktiltalgava Lääne-Tallinna kergliiklusteega," sõnas abilinnapea Kalle Klandorf.

Veebruaris algab Majaka asumit ja Kadriorgu ühendava kergliiklussilla ehitus, millega koos valmib ka vaateplatvorm.

"Valmiv kergliiklussild on osa suurest projektist, mis ühendab 2019. aastal valminud Ülemiste järvega piirneva kergliiklustee Pärnu maanteel Rahumäe raudteeviaduktiltalgava Lääne-Tallinna kergliiklusteega. Sild on vajalik, et võimaldada mugavat ja turvalist üleminekut Majaka tänavalt Kadriorus algavatele kergliikluskoridoridele Filtri, Gonsiori ja J. Poska tänavate suunas," selgitas Klandorf.

"Jalakäijate ja jalgratturite liikluses on Lasnamäelt vaadates võtmeküsimuseks siduvus Kesklinnaga. Majaka tänavalt algav kergliiklussild jätkab Majaka tänava rattatee trajektoori ja avab mugava ja turvalise võimaluse kahe linnaosa vahel liikumiseks. See on alles esimene samm linnaosade paremaks omavaheliseks sidumiseks – järgneb ka Lubja tänaval liikumisvõimaluste parandamine ja uus ühendus läbi Valge tänava. See kõik soodustab olukorda, et kahe linnaosa vahel liigutakse mitte ainult autodega, vaid aina rohkem jalgsi, ratta või tõukerattaga. Omaette väärtuseks hakkab olema koos sillaga ehitatav väike vaateplatvorm Lasnamäe tänava nõlval," lisas Lasnamäe linnaosavanem Vladimir Svet.

Ehitustööde käigus valmib 0,2 km pikkune kergliiklustee lõik, mille mahus rajatakse kaheosaline kergliiklustee sild koos vaateplatvormiga Gonsiori tn ja Majaka tn ühendamiseks Ilvese silla kaudu.

Lisaks teedeehituslikele töödele ja konstruktsioonide rajamisele ehitatakse tänavavalgustus, uuendatakse tehnovõrke, teostatakse maastikukujundustöid, paigaldatakse liikluskorraldus- ja ohutusvahendeid.

Liiklejaid kutsutakse üles tähelepanelikkusele ja palutakse järgida ajutisi liikluskorraldusvahendeid.

Uue kergliiklustee projekti on Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalameti tellimusel koostanud Reaalprojekt OÜ. Ehitustöid teostab TREF Nord AS. Ehitustööde maksumus on 884 412 eurot ning tähtaeg on oktoober 2021.