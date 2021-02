Selleks, et endised lemmikud ei jääks kasutult seisma, on Omniva ellu kutsunud projekti, mille raames leitakse kasutuseta jäänud mänguasjadele uued omanikud.

Omniva "Leiame Mõmmikule uue kodu" heategevuskampaaniaga on kaasa tulnud üle 1500 heategija ning mitmed ettevõtted üle kogu Eesti. Mänguasju saab lastele tasuta teele panna veel pühapäevani.

"Eesti inimesed armastavad head teha. Meil on uskumatult hea meel, et kampaania on osutunud taas ülipopulaarseks ning inimesed sellise taaskasutusideega kaasa on tulnud," ütles Külaots. "Veel pole hilja liituda ka neil, kes pole seni jõudnud oma mänguasjakasti üle vaadata."

Mänguasjade tasuta saatmiseks tuleb end eelnevalt registreerida Omniva veebilehel. Seejärel saadetakse registreerijale kood ning juhised, kuidas mänguasjad tasuta teele panna. Külaotsa sõnul ei tohiks unustada ka korrektset pakendamist, et mänguasjad tervelt ning puhtalt uute omanikeni jõuaks. Samuti tuleks jälgida, et saadetakse vaid terveid ja puhtaid mänguasju.

Selleks, et teele pandud mänguasjad just kõige õigema lapseni jõuaks, on Omniva jõud ühendunud organisatsioonidega MTÜ Naerata Ometi, Eesti Lasterikaste Perede Liit, MTÜ Aarete Laegas ja Toidupank.

Mänguasjade kogumise kampaania toimub kolmandat korda. Külaotsa sõnul saatsid möödunud aastatel inimesed ligi 20 kaubaalusetäit mänguasju, mis edastati mitme abiorganisatsiooni vahendusel uutesse kodudesse. Saadetiste hulgas võis märgata legosid, lauamänge, raamatuid aga ka pehmeid mänguasju.

Seda, kes veel kampaanias kaasa löövad ning kuidas mänguasjad uute omanike juurde saata loe kampaanialehelt. Kampaania "Leiame Mõmmikule uue kodu" kestab kuni 21. veebruarini.