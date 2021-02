Marin: kui testimine muutub kohustuslikuks, saab piiranguid leevendada

Soome valitsus saatis neljapäeval parlamendile eelnõu, mille järgi saab piiridel muuta testimise kohustuslikuks, ning kui see tööle hakkab, on võimalik Soome ja Eesti vahel reisipiiranguid leevendada, ütles Soome peaminister Sanna Marin reedel pressikonverentsil.

Soome valitsus saatis neljapäeval parlamendile eelnõu, mille järgi saab piiridel muuta testimise kohustuslikuks, ning kui see tööle hakkab, on võimalik Soome ja Eesti vahel reisipiiranguid leevendada, ütles Soome peaminister Sanna Marin reedel pressikonverentsil.

ERR kirjutas, et Soome valitsus otsustas neljapäeval, et senised piirangud töörändele Soome ja Eesti vahel jätkuvad kuni 18. märtsini. Samas on Eesti ja Soome üritamas leida lahendust, kuidas tööränne saaks siiski jätkuda.

Marini sõnul on väga oluline, et kõik Soomesse või Eestisse saabuvad inimesed oleksid teinud koroonatesti. "See on meie plaan, kehtestada kohustuslik testimine nii pea kui võimalik, seejärel saaksime leevendada piiranguid Soome ja Eesti vahel. Me ei taha keegi, et olukord oleks nagu praegu on, me tahame, et inimesed saaksid normaaselt reisida, aga me peame kindlustama, et nakatumiste arv läheb alla," lausus Marin.

Eesti peaminister Kaja Kallas ütles, et ta saab soomlaste karmidest reisipiirangutest aru, arvestades viiruse levikut Soomes ja Eestis ning uute viirustüvede teket ja levikut. Kallas kinnitas, et kohustlik testimine ja vaktsineerimissertfikaadi esitamine on need võimalused, mis aitaksid piiranguid kahe riigi vahel leevendada.

"Numbrid on praegu, mis nad on, sellepärast me peame aru saama, et normaalselt elu ei saa hakata elama enne, kui nakatumisnumbrid alla lähevad. Üks idee on, et inimesed esitavad sertifikaadi laevale minnes. Nii saame olla kindlad, et viirus ei reisi üle piiri," lausus Kallas.

Soome kehtestas jaanuaris Eestist tulevale töörändele ranged piirangud, üle piri pääsevad vaid elutähtsat või ühiskonna jaoks olulist teenust pakkuvad töötajad, näiteks tervishoiutöötajad.