Marje Oona: enamik inimesi AstraZeneca vaktsiini kartma ei pea

Ettevaatusabinõuna on soovitus kaaluda vaktsineerimise edasi lükkamist kolme nädala võrra inimeste puhul, kellel on oluline veenitromboosi risk. Seda seni, kuni Euroopa ravimiametis on läbitud väga detailne ohuhindamine.

"Neid inimesi, kelle puhul oleks praegu põhjendatud vaktsineerimise edasilükkamine, on vähe. Edasi lükkamise kaalumine on väga suur ettevaatusabinõu. Tegelikult pole tõendeid, et oleks haigusriski suurenemise ohtu," rääkis Eesti perearstide seltsi esindaja Marje Oona.

Oona märkis, et enamikul inimestel ei peaks olema muret sellega, et end mitte vaktsineerida, vaid võimalikult kiiresti end vaktsineerida lasta. "Eestis on hästi oluline jätkata vaktsineerimist kõikide vaktsiinidega, mis meil kasutusel on, et üritada haiguspuhangut ohjata. Ettevaatusabinõuna on soovitus, et lükata veenitromboosi ohuga inimestel vaktsineerimist edasi, kuniks hindamine Euroopa ravimiametis on tehtud," ütles ta.

Euroopa ravimiamet on teinud esmase ohuhindamise AstraZeneca vaktsiini osas. "Esmane hinnang näitab, et ligi viie miljoni inimese kohta ei esine kõrvalnähtusid rohkem, kui saab esineda tavalises üldpopulatsioonis. Selle vaktsiini puhul Euroopa ravimiameti hinnangul ohusignaali öelda ei saa. Samuti ei ole täiendavaid ohusignaale trombiseisundite osas," kinnitas Oona.

Sellega seoses, et Euroopa ravimiamet jätkab täiendava ohuhindamisega, on mõned Euroopa riigid, näiteks Taani, pannud vaktsineerimise pausile. Oona sõnul ei ole Eestil põhjust ega võimalust sama teha. "Taanis on juba suur osa riskirühma kuuluvatest isikutest vaktsineeritud. Neil on hõlmatus Euroopa lõikes päris hea ja neil on ka haigestumusega suhteliselt rahulik olukord. Nad justkui saavad pidada sellist väikest pausi, aga Eestis on praegu kindlasti hästi oluline vaktsineerimist jätkata," sõnas Oona.

Ettevaatusabinõuna on soovitus kaaluda vaktsineerimise edasi lükkamist kolme nädala võrra inimeste puhul, kellel on oluline veenitromboosi risk. Seda seni, kuni Euroopa ravimiametis on läbitud väga detailne ohuhindamine.

Oona rõhutas, et suure tromboosi riskiga on väga kindlate haigusseisunditega inimesed ning enamik inimesi selle pärast muretsema ei pea. Vastava info on saanud ka kõik tervishoiutöötajad. Samuti ei ole vaja vaktsineerimist edasi lükata inimeste puhul, kes saavad verd vedeldavat ravi. Teatud ravimite kasutajatel ja aktiivse vähktõve korral on aga soovitatav pidada nõu onkoloogiga.