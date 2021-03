Maskide kõrval tõusku ausse ka ventilatsioon

Kui Tallinnas võttis üks restoran kasutusele tavapärasest tõhusamad õhupuhastid, mis aitavad muuhulgas piirata viiruse levikut siseruumides, kiitis ettevõtja Indrek Neivelt Facebookis seda väga.

"Kõik vanalinna söögikohad peaks oma ventilatsiooni parandama," kirjutas ta. "Räägime palju maskidest, aga ei räägi piisavalt palju ventilatsiooni tähtsusest. Seda enam, et akadeemik Jarek Kurnitski (pildil) on Euroopa selle ala üks juhtivaid teadlasi. Puhas õhk peaks olema "uus reaalsus"."



Kurnitski, kellele Neivelt viitas, on hoonete energiatõhususe ja sisekliima valdkonna tunnustatumaid spetsialiste kogu Euroopas. Tema teadmised on seda enam kulda väärt, et nüüdseks on Covid-19 kohta palju targemaks saadud ja leitud, et vähemalt sama tõhus kui kätepesu, kui mitte tõhusamgi, on viirusetõrjes ruumide ventilatsioon. Tallinna Tehnikaülikooli liginullenergiahoonete uurimisrühma juht professor Kurnitski on viidanud, et Covid-19 levib õhu kaudu aerosoolselt väga edukalt lihtsalt halvasti ventileeritud ruumides. Viirusekandjad on nimelt 0,5 mikromeetri kuni paari tuhande mikromeetri suuruseid süljepiisad. Inimene eritab neid rääkides, aevastades, köhides või ka lihtsalt hingates.