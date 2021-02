Merits: koolide sulgemine kaheks nädalaks ei ole piisav

"Viiruse levik on selgelt suurenenud ja peaaegu kindlasti oli selle taga koolide avamine kui peamine, vedav põhjus," nentis teadusnõukoja liige, Tartu Ülikooli rakendusviroloogia professor Andres Merits. "Mis on tehtud, see on tehtud, aga olulisem on mitte eksida teist korda sama asjaga."

"Viiruse levik on selgelt suurenenud ja peaaegu kindlasti oli selle taga koolide avamine kui peamine, vedav põhjus," nentis teadusnõukoja liige, Tartu Ülikooli rakendusviroloogia professor Andres Merits. "Mis on tehtud, see on tehtud, aga olulisem on mitte eksida teist korda sama asjaga."

Meritsa hinnangul on nakatumisahelate läbilõikamiseks koolis vaja vähemalt kolmenädalast koolide distansõppele viimist. "See on praegu lihtsalt arvamus, aga see põhineb teiste riikide ja meie enda senistel kogemustel," nentis Merits.

Tema sõnul aitab viiruse levikule kaasa külm ilm, mis ei soodusta ruumide ventileerimist ning koolides ja paljudes teistes avalikes siseruumides sageli puuduv korralik ventilatsioonisüsteem ja õhuniisutus. "Tõenäoliselt jääb see probleemiks kuni ilm muutub piisavalt soodsaks ja nõuded ventilatsioonile, eriti õhuniiskusele, vähenevad."

Maikuu toob leevenduse

Kuna Meritsa sõnul prognoositakse suhteliselt külma märtsi, siis on meid ees ootamas kaks või kolm kuud väga rasket aega. "Maikuus võiks loota olukorra paranemist vähemalt kahe meile teadaoleva faktori põhjal. Üks on vaktsiinitarnete oluline suurenemine ja vaktsiinide kättesaadavaks muutmine ja teine on muutuv hooaeg, mida me eelmine aasta nägime," rääkis Merits, kelle sõnul oli ka eelmisel aastal näha, et maikuust alates hakkas viirus taanduma.

Samas on tema sõnul väga oluline, millise nakatumisnäitajaga me ühiskonnana maikuusse siseneme. "Väga oluline on, milliste numbritega siseneme maikuusse. Kui me siseneme numbritega, mis on madalad, võrreldavad eelmise aastaga või vähemalt sinnakanti, võime loota, et tuleb korralik suvi," rääkis Merits.

Siis võib tema sõnul loota, et on võimalik piiranguid leevendada ning ka erinevad majandussektorid saavad taastumisvõimaluse. "Kui me siseneme maikuusse aga haigestumise tippnumbritega, on väga tõenäoline Rootsi stsenaarium, kus viiruse levik saadi kontrolli alla kuskil sinna augustis, kui algas juba teine laine."

Meritsa kinnitusel on ülimalt tähtis tagada meditsiinisüsteemi toimetulek. "Kuid see on tegelikult siiski tagajärgedega tegelemine. Suurel määral on probleemiks siiski see, et viiruse levik on suur," nentis ta.

Viirusega pole vaja kohaneda, vaid see maha suruda

Tema sõnul ei ole mõtet rääkida viirusega kohastumisest ja õppimisest koos viirusega elama. "Pigem on mõttekas hakata juba kohanduma uuele ajale, kui me oleme vaktsiinidega kaetud. Nii nagu omal ajal jätsime vahele pangatšekid ja läksime üle krediitkaartidele," rääkis Merits. "Mõistlikult kooseksisteerida ilmselt ei saa, tuleb viirus tõsiselt ja jõuga maha suruda."

Viiruse maha surumiseks on aga vaja suurem osa elanikkonnast vaktsineerida ja kuni seda ei ole tehtud, tuleb maksimaalselt vältida nakatumist ja vähendada kontakte teiste inimestega. "Ma arvan, et ei ole mingit varianti, et kahenädalane koolide vaheaeg ja sellele järgnev distantsõpe on piisav viiruse leviku piiramiseks. Selleks on vaja rohkemat. Ma arvan, et on suur probleem, kui üritatakse viirusevastaseid meetmeid lõdvendada olukorras, kui viiruse levik on stabiliseeritud. Stabiliseerimisest ei piida, levik on vaja alla tuua."

