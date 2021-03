“Ettevõtte ümber võib teha kõike, aga kui tood inimesed reklaamidega kehvale kodulehele, pole sellest kasu,” tõdeb turundustsrateeg Timo Porval ja rõhutab, et eriti oluline on praegusel keerulisel ajal ettevõtte kodulehele tähelepanu pöörata.

“Ettevõtte ümber võib teha kõike, aga kui tood inimesed reklaamidega kehvale kodulehele, pole sellest kasu,” tõdeb turundustsrateeg Timo Porval ja rõhutab, et eriti oluline on praegusel keerulisel ajal ettevõtte kodulehele tähelepanu pöörata.

HR Solutions korraldas 22.-26. veebruarini tasuta veebiseminaridesarja „5 sammu värbamiseduni”, mille moderaator oli värbavate juhtide mentor Ketlin Kasak.

Kasak on oma töös näinud, et värbamise puhul lähevad tööotsijad tööpakkuja kodulehele ning see on ettevõtte visiitkaart. Kodulehtede teemal rääkis 26. veebruaril turundusstrateeg Timo Porval, kes on digiagentuur Lavii, Turunduslabori ja podcast’i “Ekspordime” üks loojatest ja eestvedajatest.

Kõike saab mõõta

Porvali sõnul saab kodulehel kõike mõõta ja jälgida, abimeheks Google Analytics, mis on täiesti tasuta. Kas müüd teenust või toodet klientidele või otsid hoopis uusi töötajaid, on oluline, et veebileht vastaks sihtgrupi küsimustele ning tekitaks usaldust. “Kui vastad kodulehel kandideerija küsimustele, näitad meeskonda ja tekitad usaldust, siis ta kandideerib ja tuleb ehk lõpuks ka tööle,” selgitab Porval.

Kui kodulehel on kontaktivorm, kuhu saab panna oma CV ning end tutvustada, saab seda samuti mõõta Google Analytics’iga. Näiteks kui oled pannud kuulutused LinkedIn’i, Google’isse ja Facebooki ning lõpuks koguneb näiteks 10 kandideerijat, näed ära, kust nad tulid ning millist kanalit on kõige mõistlikum kasutada.

Kodulehel või veebilehel soovitab ta end asetada kliendi või potentsiaalse tööotsija kingadesse ning mõtlema, millistele küsimustele peaksid lehel olema vastused.

Veebileht on esmamuljeks

Muidugi peab koduleht olema viisakas, korralik ja läbimõeldud. “Me kõik tunnetame ära, kui koduleht on käkk,” räägib Porval. “Kui koduleht on vanamoodne, võib tekkida küsimus, et mis seal ettevõttes veel vanamoodne on – võibolla palgasüsteemid…”

Veebileht on tema sõnul tihti esmamuljeks nagu ka müügimehe valge särk – kui see on plekiline, tekib tõrge ning klient ei usalda teda.

Avaleht olgu selge ja põhjalik

Porval soovitab, et kodulehe avalehel oleks selgelt öeldud, millega tegeletakse. “Kui müüte kaminaid, siis öelgegi see välja,” ütleb ta. “Kui klient või tööotsija tuleb ja ei saa aru, kus ta on, vajutab ta back nuppu ja läheb lehelt ära.”

Iga sekund, mil külastaja on lehel, peab talle müüma või selgitama. Ning just avalehelt algab see, millega ettevõte tegeleb ja kellega on tegu.

Näiteks kui otsitakse uusi töötajaid, soovitab ta tekitada avalehele sektsiooni, kus on põhjendused, miks sinna tööle tulla. “Töökohavahetus on suur muutus ja seda peaks pikalt põhjendama, miks just teie juurde tulla,” selgitab ta.

Tihti arvatakse, et ei tasu avalehele palju infot kirjutada, sest inimesed ei viitsi lugeda. Porval kinnitab, et viitsivad küll ning seda näitab samuti Google Analytics, kui kaua inimesed su kodulehel aega veedavad ning läbi selle saab ka aru, milliseid lehti võiks täiustada. “Inimesed loevad hea meelega pikka teksti, eriti kui see puudutab tähtsaid otsuseid, näiteks mida osta või kuhu tööle minna,” toob ta välja. Seal peaks vastama külastaja soovidele, hirmudele ja küsimustele.

Töötajaid otsides soovitab Porval intervjueerida praeguseid töötajaid ning võimalusel panna kodulehele ka nende tagasiside, mis tekitab jällegi usaldust.

Mõtle eelkõige kodulehe külastaja vajadustele

Kodulehte üles ehitades peaks üleüldiselt kaardistama, mis on kodulehe eesmärk.

Kas tahad rohkem saada päringuid, töötajaid, leida investoreid, presenteerida tootmist koostööpartneritele. Ja siis elemendid, mis on su äri jaoks olulised – päringuvorm, tootelehed, teenuslehed ja mõelda veebilehe külastaja peale.

“Me teeme kõik oma tegevusi lähtudes enda kasust. Seega tasub mõelda, kas inimesel on piisavalt infot ja huvitav,” selgitab Porval. Kui inimene leiab kodulehelt väärtuslikku infot või midagi kasulikku, saab ta suurema tõenäosusega kliendiks.

Nipid, kuidas luua hea koduleht