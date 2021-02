MINGE VAKTSINEERIMA! Peaminister Kallas riigikogu ees: iga süst loeb!

"Panen kõigile südamele, et kui arst kutsub vaktsineerima, siis kasutage seda võimalust! Väga raske on kuulata uudist, et pereõed peavad ületama tohutuid takistusi kutsutute veenmisel. Mida rohkem inimesi suudame vaktsineerida, seda suurem on ühiskonna kaitsevõime COVID-19. vastu. Iga süst loeb!" ütles peaminister Kaja Kallas riigikogus tehtud poliitilises avalduses.

Viimastel päevadel on vaktsineerimise tempo Kallase sõnul kasvanud ja eelmisel nädalal vaktsineeriti rekordilised 20 322 inimest. Loomulikult võiks alati rohkem, aga see on peaministri kinnitusel väga palju seotud sellega, et vaktsiini lihtsalt ei ole.

"Nagu te teate, on Euroopa Liidus üldine vaktsiinide defitsiit, lubatud kogused ja reaalsed tarned ei lähe kokku. Sotsiaalministeeriumi sõnul on Eesti Euroopa Liidu ühishangete raames saanud seni kolmelt tootjalt kokku 112 500 doosi koroonvaktsiini, millest on tänahommikuse seisuga ära kasutatud 88 790 doosi," rääkis Kallas.

Eesliini vaktsineerimine toimub tema sõnul haiglate vaktsineerimiskabinettides ja tervishoiuteenuse osutajate juures, riskirühmi vaktsineeritakse perearstikeskustes. Alates maikuust, kui algab elanikkonna laiem vaktsineerimine, lisanduvad ajutised vaktsineerimiskeskused.

"22. veebruari seisuga on vaktsineeritud 62 415 inimest ehk rohkem inimesi, kui selle seisuga on saanud koroonaviiruse positiivse diagnoosi. Kahe doosiga on vaktsineeritud 26 375 inimest. Vanuses 50–59 aastat on vaktsineerimise hõlmatus 12,1% ja vanuses 80–89 aastat on hõlmatud 20%, vanemad kui 90 aastat vastavalt 19%," loetles Kallas. "Meie eakad on olnud heaks eeskujuks vaktsineerimisel aktiivselt kaasalöömises."

Peaminister soovitab kodukontorit ja ürituste vältimist

Viiruse kontrolli alla saamine on peaministri sõnul meie igaühe võimuses ja meie kõigi ülesanne. Teadusuuringud on näidanud, et kõige tõhusamad viisid viiruse ohjeldamiseks on need, mis tulenevad inimeste enda käitumisest ja hoolsusest ehk endast ja teistest hoolimisest. "Ainult ise vastutustundlikult käitudes enda ja teiste suhtes saame hoida nakatumise madala ja Eesti elu võimalikult avatud."

Valitsus pole tema kinnitusel teadlikult teinud väga rangeid ja lausalisi piiranguid. "Me rakendame piiranguid, mis on vältimatud ja mille eesmärk on vähendada inimeste omavahelist suhtlust kohtades, kus oht nakatuda ja viirust levitada on kõige suurem. Oleme lähenenud probleemipõhiselt, sekkunud seal, kus on kolded, ja tegelenud nende põhjustega. Katsume vältida vigu, mida näitas meile eelmine koolivaheaeg," rääkis Kallas.

Kallas pani kõigile südamele, et vähendataks kokkupuuteid teiste inimestega ning püsitaks kodus. "Kui töö võimaldab, siis olgem kodukontoris – sellel on suur mõju viiruse leviku vähendamisele. Kui kaugtööd teha pole võimalik, siis kandke tööl maski ja hoidke distantsi!"

Peaministes soovitas tungivalt inimestel sel aastal tähistada vabariigi aastapäeva kodus ja väikeses ringkonnas. "Ja ka teie, lugupeetud riigikogu liikmed, kes te paljude inimestega suhtlete! Teie olete eeskujuks, kutsuge inimesi sel aastal jääma koju ja mitte kogunema suurtes rahvahulkades," kutsus Kallas üles.

Koroonasse suremus on Eestis üks Euroopa väiksemaid

Kallase sõnul on Eestis endiselt hädaolukord. "Valitsus teeb oma otsuseid mitmeid näitajaid jälgides, millest üks tähtsamaid on haiglavõrgu võimekus. Terviseameti hädaolukorra meditsiinijuhi Urmas Sule sõnul on Eesti haiglate hetkevõimekus COVID-patsientide ravimiseks 755 voodikohta, millest intensiivravivõimekus on 67 voodikohta. Haiglaravi on kokku vajanud 7,4% inimesi haigete üldarvust. Hetkel on haiglas 525 inimest ning nendest juhitaval hingamisel 26 patsienti," rääkis ta.

Numbrid on peaministri sõnul kõrged, kuid meditsiinisüsteem on suutnud ravida inimesi nii, et juhitaval hingamisel olevate patsientide arv ning COVID-haigete suremus on Eestis olnud madalam.

"Eestis on surmaga lõppenud 540 haigusjuhtu ehk 0,9% COVID-19 juhtudest. Sellest saab järeldada, et testimissüsteem on Eestis hea, me leiame kiirelt haiged üles ja haigete ravi on tulemuslik," selgitas Kallas.