Mitmes maakonnas pole perearstid oma patsientidele vaktsiini saanud

Läänemaal, Põlvamaal, Valgamaal ja Lääne-Virumaal pole ükski perearst saanud oma patsientidele veel ühtegi vaktsiinidoosi, vahendas BNS eilset ETV uudistesaadet "Aktuaalne kaamera".

Kokku on Eestis 785 perearstinimistut. Neist 104 peaks esimesed vaktsiinidoosid jõudma alles järgmisel nädalal. Seetõttu on riskirühmade vaktsineeritus piirkonniti väga erinev.

Kuigi enamikus piirkondades on 80-aastaste ja vanemate riskirühma kuuluvate inimeste vaktsineerimisega juba alustatud, on vaktsiinist esialgu ilma jäänuid palju. Üks põhjuseid võib olla see, et perearstil puuduvad isiku kontaktandmed.

Kuigi üldiselt on perearstidel riskirühma kuuluvate inimeste kontaktandmed olemas, tõdeb haigekassa, et selliseid juhtumeid on ette tulnud. "Kui selline juhus on, et on teada, et minu perearst on juba alustanud vaktsineerimist ja ikkagi selline mure on, et ei ole ühendust võetud, siis tuleb ikkagi ka ise helistada perearstikeskusesse ja sellest teada anda," ütles haigekassa esmatasandi teenuste osakonna juht Külli Friedemann.

Jolleri sõnul on perearstidel tekkinud vaktsineerimisel probleeme ka logistika tõttu. "On olnud mitmel korral juhtumeid, kus inimesed on kutsutud vaktsineerima ja perearst on sunnitud helistama kõik need inimesed uuesti läbi ja ütlema, et kahjuks vaktsiin ei jõudnud kohale. Praegu on doose ka vähe ja logistika on võib-olla sellepärast keerulisem. Ütleme, et ühte suurt hulka doosi kuhugi transportida on lihtsam kui palju väikesi erinevatesse kohtadesse," rääkis Joller.

Piiratud vaktsiinikoguste tõttu on kõrgema nakkusriskiga piirkonnad saanud vaktsiini varem. Nii on eri piirkondades riskirühma kuuluvate inimeste vaktsineeritus erinev.

Riskirühma kuulub pea 370 000 inimest. Vanusegrupis, kuhu kuuluvad 80-aastased ja vanemad, on ligi 80 000 inimest, kellest on praeguseks vaktsineeritud 20 protsenti.

"See olukord ei ole hea. Me oleme saanud anda ainult tõesti 36 doosi nimistu kohta, mis võimaldab ühel perearstil kutsuda 36 inimest esimesele doosile. Sealt tulevad need piirangud ja see ei ole kindlasti rahuldav ja see ei ole piisav tempo, kuidas me tahaksime tegelikult liikuda," ütles Friedemann.