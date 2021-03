Mõni kardab vaktsiini – aga tablettide taga ohtu ei nähta

Perearst Karmen Joller võrdles ERR-i saates "Esimene stuudio" koroonaviiruse vastast vaktsiini ibuporofeeniga, leides, et viimane on inimese tervisele ohtlikum.

"Ibuprofeeni kasutamisel on oluliselt rohkem vastunäidustusi, kui on näiteks vaktsiinil," selgitas ta. Ajal, mil leidub inimesi, kes vaktsineerimist pelgavad, tasub meenutada, et sarnaselt teiste heaoluühiskondadega tarbitakse ka Eestis suurtes kogustes kõikvõimalikke vabamüügi nn olmeravimeid. Ibuprofeeni tarbivad eestlased suurusjärgus 30 tonni aastas, ja see on väga suur number. Tõsi, siin pole juttu toimeainest, vaid tabletist endast, mis koosneb suuremas osas raviaine "ümbrisest". Igal juhul võiksid vaktsiinivastased kunagi, kui pandeemia läbi saanud, oma energia kulutada tervislikumate eluviiside propageerimisele. Näiteks iga peavalu ei peaks panema haarama tableti ja veeklaasi järele, ehk piisaks jalutuskäigust õues. Tasub meenutada, et Läänemerre jõuab igal aastal ligi 2200 tonni ravimijääke, peaaegu 30% sama mere äärsetes riikides müüdud ravimitest. Muidugi on siin taga farmaatsiakontsernide oskuslik turundus.