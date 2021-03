Möödasõitjad päästsid kaks meest kindlast surnukus külmumisest

Päästja Rando Suve rääkis, et sõitis koos elukaaslase Kadi Oeselgiga õhtul Järva-Jaanist Türile. Kui nad jõudsid Roosna-Allikule ja pöörasid Pärnu-Rakvere maanteele, siis märkas naine silmanurgast, et kergliiklustee ääres puu all võib kössitada inimene.

Päästja Rando Suve rääkis, et sõitis koos elukaaslase Kadi Oeselgiga õhtul Järva-Jaanist Türile. Kui nad jõudsid Roosna-Allikule ja pöörasid Pärnu-Rakvere maanteele, siis märkas naine silmanurgast, et kergliiklustee ääres puu all võib kössitada inimene.

Järvamaal päästsid juhuslikud möödasõitjad laupäeval kaks meest kindlast surnukus külmumisest, vahendas BNS Järva Teatajat.

Päästja Rando Suve rääkis, et sõitis koos elukaaslase Kadi Oeselgiga õhtul Järva-Jaanist Türile. Kui nad jõudsid Roosna-Allikule ja pöörasid Pärnu-Rakvere maanteele, siis märkas naine silmanurgast, et kergliiklustee ääres puu all võib kössitada inimene.

Suve selgitas, et elukaaslane polnud kindel, kas ta nägi inimest, kuid midagi oleks seal nagu liikunud. Naise arvates võis see olla ka tuules laperdav prügikott. Suve otsustas siiski asja uurima minna ja jättis auto seisma, kirjutab Järva Teataja.

Naise juhatatud kohast leidis ta puu all istumas ühe mehe. "Tal polnud mütsi peas ja üritas just jopet üle pea vedada. Tänu sellele liigutamisele elukaaslane teda märkaski," rääkis ta.

Suve ütles, et mees polnud võimeline omal jalul edasi liikuma ega osanud anda ka selgitust, kust ta tuleb ja kuhu läheb. Päästjana töötavale mehele oli kohe selge, et tuleb kiiresti tegutseda, sest omal jõul see mees sealt edasi ei liigu. Ta helistas numbrile 112 ja kutsus kohale kiirabi. Samal ajal mässis ta mehe autost leitud rätikutesse, et talle sooja anda.

Kui Suve meest elule aitas, nägi ta, et samal maanteel, paarsada meetrit Rakvere poole, oli veel üks auto seisma jäänud. Peagi tulid need inimesed sinna ja teatasid, et nad olid kergliiklusteelt leidnud mehe, kellel polnud püksegi jalas. See mees oli veelgi täbaramas seisus. Jalad olid sedavõrd külmunud, et seista ei suutnud ta hetkekski. Mees tõsteti kiiresti teise autosse soojenema.

Kohale saabunud kiirabi viis püksteta maas lebanud mehe kohe Paide haiglasse. Mees, kelle Suve oli puu alt leidnud, oli selleks ajaks juba toibunud ja tema haiglasse sõidutamist ei vajand. Ta suutis politseile selgeks teha, kus ta elab ja politsei viis ta koju.

Päästjana töötav Suve usub, et püksata mees oleks külmal ja tuulisel õhtul vastu pidanud veel umbes tund aega. Tema leitud mees vast natuke kauem, kuid kuna kumbki neist kõndida ei jõudnud, siis suure tõenäosusega oleks nad ilma abita hommikul lume alt surnuna leitud.

Suve ütles, et ega meeste jutust suurt midagi aru saada ei õnnestunud, kuid küllap nad käisid koos kusagil napsutamas ja üritasid seejärel koju minna. Et ilm oli külm ja tuiskas, siis ilmselt käis koju jõudmine neile sellel hetkel lihtsalt üle jõu.

Nende meeste pääsemine on paras ime, sest kõik see juhtus õhtul kella 18 paiku, kui päike loojub ja juba hetk hiljem poleks ükski möödasõitja suutnud mehi näha. Kuna samal ajal sadas ka kõikjal lund, siis oleks nad kiiresti lume alla jäänud.