MTA soovitab tulla tuludeklaratsiooni esitama mõne päeva pärast

Maksu- ja Tolliamet (MTA) soovitab tulude deklareerimisega mitte kiirustada, kuna järjekorrad on tekkinud nii iseteeninduskeskkonnas kui ka büroodes.

Suure kasutajate hulga tõttu on piiratud kasutajate hulk, kes saavad korraga elektrooniliselt tuludeklaratsiooni esitada

"Meil on igal aastal hea meel näha, et tuludeklareerimine on eestimaalaste jaoks kui rahvussport ning ligi sada tuhat inimest on jõudnud deklaratsiooni ka esitada," ütles MTA avalike teenuste juht Sander Aasna.

"Aga nagu igal aastal tulude deklareerimise esimestel päevadel, peavad paljud ootama e-MTA ukse taga virtuaalses järjekorras. Selleks, et juba deklaratsiooni täitma asunud inimesed saaksid selle tõrgeteta lõpuni viia, oleme sarnaselt eelmistele aastatele piiranud kasutajate hulka, kes korraga süsteemi sisse logida saavad. Palume vabandust ja kinnitame, et kellelgi tuludeklaratsioon esitamata ei jää. Tähtaeg on alles aprilli viimasel päeval, samuti ei muutu enammakstud tulumaksu tagastamise aeg," lisas ta.

MTA soovitab tulude deklareerimisega mitte kiirustada ja tulla seda esitama hiljem, kui koormus infosüsteemidele on väiksem. Samuti ei tasu kiirustada MTA büroosse kohale lootuses, et kohapeal õnnestub tuludeklareerimine rutem – ka seal on, nagu igal aastal, esimestel nädalatel väga pikad järjekorrad.

Tulude deklareerimise periood algas 15. veebruaril ja see kestab 30. aprillini. Enammakstud tulumaksu hakatakse tagastama alates 26. veebruarist elektrooniliselt tulu deklareerinutele ja alates 19. märtsist paberil deklaratsioonide esitajatele. Juhul, kui deklaratsioon ei vaja kontrolli või ei tule esitada täiendavaid dokumente, tagastatakse enammakstud tulumaks paari nädala jooksul. Lõplik tähtaeg nii tulumaksu tagastamiseks kui ka juurde maksmiseks on 1. oktoobril 2021.

Täna hommikul kell 9.30 oli esitatud ligi 95 000 tuludeklaratsiooni.

Olulisemad muudatused tulude deklareerimisel leiab siit: https://www.emta.ee/et/eraklient/tulu-deklareerimine/olulisemad-muudatused-2020-aasta-tulude-deklareerimisel