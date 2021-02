Mupo ilmaprognoos: ilm läheb mahedamaks

"Järgmine nädal tuleb kindlasti mahedam, aga mitte soe. Seda just võrreldes mööduva nädalaga, mil isegi Tallinna ümbruses - mere ääres - langes selge taevaga temperatuur alla 20 kraadi," ennustas Mupo meteoroloog Triin Uudeväli.

Ta sõnas, et hea, et ei olnud tuult, sest tuulekülm annab kraadiklaasil nähtavale temperatuurile kenasti külmatunnet juurde. "Õnneks oli meie niiske külm täitsa talutav. Uue lume osas, nagu varem lubatud, palju värskust ei lisandunud," sõnas Uudeväli.

Järgmise nädala osas on tema sõnul ennustada natuke keeruline: kui hetke õhuvoolusid vaadata, siis nädala teises pooles võib minna soojemaks. Tuul on hetkel idast ja põhjast, aga pöördub läände ja loodesse, nagu see meie tingimustes tavapärane. „Erilisi sademeid see ei too ning temperatuur võib tõusta nulli lähedale, mis kindlasti teeb palju peavalu kinnistuomanikele, kes pole lund katuselt ära rookinud, soodustades jääpurikate teket. Aga on ka võimalus, et nädala lõpul läheb taas jahedamaks, kuid mitte nii arktiliseks, kui sellel nädala, samas ei ole ka -20 kraadi välistatud,“ teadustas meteoroloog.

"Kuna elame kliima osas põnevas ja äärmiselt rikkas kohas, kus saartel võivad olla plusskraadid ja mandri teisel pool ligi 20 miinuskraadi, siis on ka ilma ennustamine meil väga keeruline," ütles Uudeväli.

Temperatuuri amplituudid võivad olla väikese maa peale üsna suured — palju annab meile mõju mereline kliima, mida omakorda mõjutavad Atlandi ookean ning Skandinaavia mäestik. Aga sellest tulebki rõõmu tunda, sest pidevalt on midagi uut.

"Kui vaadata kaugemale ette, siis talv kestab meil ka veel märtsis ning suusa- ja lumerõõme saab nautida päris pikalt," tõdes meteoroloog.