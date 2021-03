Mupo: koroonainfo ja uute piirangute küsimustes helistage numbril 1247

"Selgelt on näha, et viirus puudutab paljusid. Inimesed on muutunud väga murelikuks ja on tunda, et psüühika on paljudel viimase piirini pingul. Isegi psühholoogilist abi on meilt palutud," ütleb mupo korrapidamisteenistuse juht Kaia Teek.

Viimastel päevadel on mupo abitelefonile hakanud tulema kõnesid, kus küsitakse infot koroona, testimiskohtade ja testimise tingimuste ning vaktsiinide maksumuse kohta. Huvi on tuntud ka toidu kullerteenuse vastu.

"Kuna homsest rakenduvad uued karmimad meetmed, siis tõenäoliselt suureneb ka koroonateemaliste kõnede hulk. Sellega seoses palume kõigil, kellel on piirangute kohta küsimusi, helistada numbril 1247, mis on riigi infotelefon ja kust saab vastused ka kõige spetsiifilisematele viirusega seotud küsimustele. Kuna meie käest küsitakse ka nõu, kuidas koroonasse haigestumise kahtluse puhul käituda, millist ravimit võtta ja kuidas testimisele pääseda, siis palume meelde jätta veel teinegi oluline telefoninumber – 1220, mis on perearsti nõuandenumber. Mupo korrapidaja terviseküsimustele vastamise vastutust küll enda peale ei saa võtta."

Mupo soovib kõigile rahulikku meelt ja piirangutest kinnipidamist, kontaktide vähendamist ning maski kandmist. Samuti jätkavad mupo inspektorid ühistranspordis maskide jagamist. Seega, kui vajate maski, siis võite alati iga meie patrulli ja inspektori poole pöörduda. Kõigis autodes on mupol varu maske, mida võimalikule abivajajale anda.