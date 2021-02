Mupo: libeduseoht on suur, ettevaatlikud peavad olema kõik liiklejad

"Olukord on kiiresti kardinaalselt muutunud ja libeduse kohta tuleb teateid massiliselt. Libedusetõrjet teostatakse, palume olla ettevaatlikud ja kannatlikud," sõnas mupo pressiesindaja Meeli Hunt.

Täna hommikust alates on kogu Eestis ilmaolud oluliselt muutunud ning sadama on hakanud jäävihma, mistõttu on teeolud väga keerulised.

"Väljas on praegu neli kraadi külma, kuid sajab vihma, mis tähendab, et liiklusolud võivad muutuda minutitega. Kuigi sõiduteedel on ennetav libedusetõrje tehtud, võib kohati siiski olla libe ning ka kõnni- ja kergliiklusteedele võib kiiresti tekkida ülimalt libe jääkiht," rääkis Tallinna abilinnapea Kalle Klandorf.

Ettevaatlikud peavad olema kõik liiklejad

Klandorfi sõnul tuleks autojuhtidel valida sobiv sõidukiirus ja hoida tavapärasest suuremat pikkivahet. Sihtkohta jõudmiseks tuleks varuda piisavalt aega ning alustada sõitu pigem aeglaselt, et jõuaks teeoludega kohaneda.

Ettevaatlikkusele kutsub abilinnapea ka jalgsi ja jalgrattal liiklejaid. Keskpäevaks olid näiteks vanalinnas kõnniteed juba väga libedad. Mupo andmetel on kõige rohkem kõnesid tulnud Suur-Karja tänavalt, kus on tõesti ääretult libe ning inimesed kukuvad.

Samuti on libeduse tõttu Koskla tänaval õnnetusse sattunud kolm bussi. Mustamäel teatas üks troll, et ta ei saa enam edasi sõita, sest oht on liiga suur. "Bussipargist anti teada, et kõik tegevused libedusetõrjeks toimuvad. Palume, et linnakodanikud arvestaks liiklemisoludega, võimalusel paneksid jalga korralikud jalanõud ja jälgiksid hoolega libedust," ütles Hunt.

Kui praegu toimub suurtel teedel soola külvamine ja libedusetõrje, siis jalakäijate tsoonideni jõudmine võtab veel aega. Nii kaua palutakse aga linnakodanikelt ettevaatlikust ning kannatlikkust.

Traumapunktides pikki järjekordi pole

Kuigi tasub teeolusid varakult hinnata ning võimalusel libedaga mitte õue minna, siis kui õnnetus siiski juhtub, tuleb Lääne-Tallinna keskhaigla erakorralise meditsiini osakonna juhataja Anzela Popova sõnul julgelt pöörduda otse traumapunkti või kutsuda kiirabi.

Lääne-Tallinna Keskhaiglas hetkel väga palju traumaga patsiente ei ole. Inimesed, kes pöörduvad võetakse aga kõik vastu.

Ka Regionaalhaigla traumapunktis on päevasel ajal järjekord tagasihoidlik, abi ootab 7 patsienti.

Arstid soovitavad libedate teeolude tõttu varuda liikumiseks poole rohkem aega, et vältida tormamist ja äkilisi liigutusi, mis võivad lõppeda traumaga. Kaasa aitavad ka mugavad ja turvalised jalanõud, millel on libisemisvastased või sügava mustriga tallad. Kõnniteel kõndides tasuks vältida libedaid pindasid ning valida suund, kus on libedustõrje silmnähtavalt tehtud.

Riigiteede hooldajad on samuti libedusega hädas

Ka riigiteede hooldajad on täies koosseisus väljas, et teha libedusetõrjet kõikidel teedel. Kuid siiski tuleb arvestada, et libedusetõrje tegemine võtab aega ning jätkuv jäävihm võib nurjata kogu seni tehtud töö, tõdes Transpordiameti maanteehoiu teenistuse direktor Raido Randmaa. "Liiklejatel palume olla äärmiselt ettevaatlikud ja võimalusel lükata sõitmine edasi," lisas ta.

Kui sõitu hilisemaks ajastada pole võimalik, siis tuleb sõidukijuhil praegustes ilma- ja teeoludes arvestada pidurdusteekonna kolme- kuni neljakordistamisega võrreldes suviste tingimustega. Transpordiamet palub juhtidel hoida tavapärasemast suuremat pikkivahet ning valida teeoludele vastav sõidustiil.

Tee- ja sõiduolusid saab jälgida portaalist Tarktee.ee