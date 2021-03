"Mina kannan alati maski, sest ma tahan tööd teha. Kui ma maski ei kanna, siis võin ju haigeks jääda ja tööle minna ei saa," selgitas Merle täna keskpäeval bussis. "Pakume tänasest reedeni ilma maskita inimesele näo katmise võimalust ja anname ka võimaluse mask ette panna," sõnas Tallinna Munitsipaalpolitsei Ameti juhataja Aivar Toompere.

Bussi ootav Valli ütles, et ta on maskiusku inimene ja kannab seda alati. "Kui on öeldud, et maski peab kandma, siis tuleb seda ju teha,“ lausus ta.

Samuti bussipaviljonis viibinud Anne aga soovitas meil minna vaatama Paldiski linna. "Minge Paldiskisse ja vaadake, mis seal toimub. Mitte keegi selles linnas maski ei kanna, ei teenindajad ega kliendid," lausus ta.



Õnneks oli olukord Tallinna kesklinnas tunduvalt parem kui Paldiskis, seda leidsid ka MUPO inspektorid, kes tänasest kuni reedeni ühissõidukites maske jagavad.

Tallinnas parem olukord kui Paldiskis



Mupo inspektor Olev Reilson ütles, et enamus inimesi on bussides maskiga. „Kui ühe või kaks ka leiame, siis on nad väga hästi meelestatud ja panevad meie poolt antud maski kohe ette,“ lausus ta. „Oleme küll siin tund aega olnud, aga kui vaadata arve, mis ma üles kirjutasin, siis pilt on väga hea. Siin on mul kirjas, et bussis oli kakskümmend reisijat ja vaid kahel puudus mask. Siin jällegi 20 inimest bussis ja kõigil olid maskid ees. Nii, et olukord on pealinnas väga hea."



Mupo töötaja Svetlana, kes bussides maske jagas ütles samuti, et inimesed võtavad maskid meelsasti vastu ja panevad kohe ka ette.

„Keegi pole siiani veel öelnud, et ta maski ei taha ja seda ei kanna, aga vähestele oleme üldse neid pidanud jagama," lausus ta.

Sama kinnitas Svetlana paariline Ilja. "Meie maski kandmise vajalikkust ei selgita, lihtsalt anname inimestele maske, kui neil seda ees ei ole,“ lausus ta. „Me ei küsi ka, mis põhjusel maski ees ei ole. Aga keegi siiani küll maski vastu protesteerinud ei ole."

Tallinna algatus jagada maske



Tallinna Munitsipaalpolitsei Ameti juhataja Aivar Toompere sõnul on tegemist linna initsiatiiviga. „Viirusesesse haigestuvate inimeste hulk kasvab murettekitava kiirusega ja kõige suuremad numbrid tulevad Tallinnast. Tegemist on tõsise olukorraga ja seepärast anname oma panuse nakkuse leviku piiramisse,“ ütles Toompere. „Maski kandmise olulisusest on meedias palju räägitud, kuid vahel on abiks just vahetu suhtlemine ja selgitamine ning seda me oma aktsiooniga ka teha plaanime.“

Täna jälgitakse maskide kandmist eeskätt linna keskpunkte läbivates ühissõidukites. Vaatluse alla võetakse Vabaduse platsi, Kristiine keskuse ja Balti jaama ühistranspordipeatused ning Viru Keskuse bussiterminal. Järgnevatel päevadel võib mupo ametnikke kohata Lasnamäel, Õismäel ja teistes linnaosades, nii bussis, trammis kui ka trollis. Ühistranspordi ajagraafikut püütakse seejuures häirida võimalikult vähe.

„Loodame, et maskide jagamise aktsioon täidab oma eesmärgi. Palun kandke maske, desinfitseerige käsi, see on praegu ainuke viis, kuidas kaitsta iseennast, oma lähedasi ja kaaslinlasi. Me kõik peame kinni pidama kehtestatud nõuetest ja soovitustest, ainult nii üheskoos, saame viiruse levikut piirata. Meie igaühe panus on siin ülioluline,“ paneb Toompere kaaslinlastele südamele.

Täna õhtul ütles Toompere, et olukord oli üllatavalt hea. "Üldine tagasiside oli, et enamikel reisijatest olid maskid ees ja neid palju jagada ei tulnud. Küll aga astus maskijagajatele bussipeatustes juurde inimesi, palvega endale mask anda. Seega kokkuvõtvad numbrid ei näita täpset seisu ühistranspordis, küll aga üldist maskide kandmise meelsust. Inimesed oli tublid, mõistvad ja rahulikud. Maskist loobujaid oli vaid üksikuid,“ rääkis ta.

Kokku kontrolliti päeva jooksul 361 ühikut ühistransporti ja jagati 408 maski. Enim maske jagati Vabaduse platsil Lasnamäe ja kesklinna poole suunduvates bussides-trollides, kus kontrolliti 62 ühikut transporti ja jagati 145 maski. Balti jaamas kontrolliti 52 erinevat transpordivahendit ja jagati 70 näokatet, Viru bussiterminaalis olid vastavad arvud 60:60, Kristiines 62:45, Keskraamatukogu juures olevas peatuses 67:46 ja Vabaduse platsil linnavalitsuse vastas asuvas bussipeatuses 58:42.

Järgnevatel päevadel laieneb aktsioon Lasnamäele, Põhja-Tallinna ja Haaberstisse.