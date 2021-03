Mustamäe uus tulemine ja jätkuvalt kõrged ehitusmahud

"Peagi on ehitusluba saamas meie uus pea 17 000 m2 ärihoone Kadaka Trade Center, mis pakub üüriruume oma äri edendamiseks kõrgelt hinnatud Kadaka äripiirkonnas," sõnas kinnisvaraarendaja Favorte müügijuht Tarmo Rammo.

Rammo sõnul vastutavad Mustamäe uue kuvandi eest suuresti Tallinna Tehnikaülikool ja Tehnopoli teaduspark, mis jätkavad aina arenemist ja laienemist. Tänaseks koondavad nad juba umbes 12 000 tudengit ja üle 200 innovaatilise ettevõtte koos nende tuhandete töötajatega üheks suureks tehnoloogialinnakuks.



Sellest ka suurenenud elamispindade nõudlus, mis on aktiveerinud nii kinnisvaraarendajad, kohalikud üüriinvestorid, aga ka näiteks hetkel veel üle piiri kiikava Lidli jaeketi, kes Mustamäele kahte kauplust planeerib.



Sellegipoolest leiab uusi huvitavaid arenguid ka Tehnopolist kaugemalt. "Peagi on ehitusluba saamas meie uus pea 17 000 m2 ärihoone Kadaka Trade Center (www.kadakatradecenter.ee), mis pakub üüriruume oma äri edendamiseks kõrgelt hinnatud Kadaka äripiirkonnas. Hoone valmimine on planeeritud järgmisesse aastasse," lausus Favorte müügijuht.



Mida muud huvitavat Mustamäel lähiaastatel näha võib ja kuidas tagab linnaosa peatumatu sissevooluga uute elanike heaolu, kirjeldab Mustamäe linnaosa arhitekt Margarita Lykke.



Millised Mustamäe infrastruktuuri täiustavad projektid on lähitulevikus kavas ellu viia?



Hariduse ja tehnoloogia valdkonnas on Akadeemia tee 25 aadressile tulemas Riigigümnaasium, millest saab üks suurimaid ühiskondlikke hooneid Mustamäel. Peale selle suureneb TalTechi ülikoolilinnak koostöös Tehnopoliga pidevalt uusehitiste võrra.



Uueneb ja laieneb ka Põhja-Eesti regionaalhaigla aadressil Sütiste tee 19 ja 2021. aastal rajatakse Tervise tänav 21 aadressile ka Psühhiaatrihaigla. Lisaks rajame Tammsaare tee 135 kinnistule lähiajal sotsiaalkorteritega hoone koos seda teenindavate ruumidega. Uue ilme saavad ka mitmed Mustamäe vanad väiksed kauplused.



Teeobjektidest on lähiajal plaanis Kadaka tee rekonstrueerimine Mustamäe tee ja Ehitajate tee vahelisel lõigul ning Ehitajate tee ja Akadeemia tee vahel. Pikemas perspektiivis on kavas Viljandi maantee läbimurre Tervise tänavale.



Käesoleval aastal rajame Mustamäele uued kõvakattega ja valgustatud tervise- ja õpperajad, millega saab lõpuni välja arendatud Nõmme-Mustamäe maastikukaitseala teemaplaneering. Nii toetame kohalikku tervisesporti ja paranevad vabas õhus ajaveetmise võimalused. Lisaks on plaanis rekonstrueerida ja kaasajastada Männipark, kuhu saab juba tuleval talvel uisuväljakule lumerõõme ja kohvikusse kuuma jooki nautima minna.



Kuhu ootate uusi ettevõtteid ja töökohti?



Töökohti annavad juurde kaubanduskeskused ja kauplused. Mustamäele kavandatakse kahte Lidli kauplust aadressidele Akadeemia tee 31 ja Karjavälja 12. Rimi kauplustest on varsti tulemas uued ostukeskused E. Vilde teele 101 ja pikemas perspektiivis Kadaka puiestee 167/169 kinnistule. Lisaks on lähiajal laienemas Mustamäe keskus (Tammsaare tee 102a). Suur tööandja on Tehnopol, meditsiini ja raviasutused, PERH, kavandatav Psühhiaatriakliinik, Riigigümnaasium jne.



Millistes piirkondades näete lähitulevikus ette elanike hulga kasvu?



Uued korterelamute arenduspiirkonnad jäävad näiteks endise Mustamäe Aiandi territooriumile, kus on juba alustatud korterelamute ehitamisega. Kokku on Aiandi tänava äärde kavandatud ca 740 korterit (Aiandi tänav 5-16) ja Rabaküla tänava äärde lubab detail ca 500 korterit.



Lisaks näeme elanike kasvu Kadaka puiestee, Kivinuka tänava, Mäealuse ja Mäepealse piirkondades. Näiteks on Mäepealse tänav 9 aadressile tulemas 146 uut korterit.