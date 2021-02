Mustamäele tramm – vajadus või emotsioon?

"Trammiühenduste laiendamine Tallinna haldusterritooriumil on läbivalt aktuaalne olnud aastaid. 2019. aasta lõpus valminud Tallinna ja Harjumaa rööbastranspordi tasuvusuuringus käsitletakse teiste hulgas ka Mustamäe linnaosa võimalikku trammiliini rajamist," kirjutab arvamusloos AS-i Tallinna Linnatransport haldusdirektor Tatjana Kovaljova.

"Trammiühenduste laiendamine Tallinna haldusterritooriumil on läbivalt aktuaalne olnud aastaid. 2019. aasta lõpus valminud Tallinna ja Harjumaa rööbastranspordi tasuvusuuringus käsitletakse teiste hulgas ka Mustamäe linnaosa võimalikku trammiliini rajamist," kirjutab arvamusloos AS-i Tallinna Linnatransport haldusdirektor Tatjana Kovaljova.

Minu hinnangul on tegemist futuristliku ideega, mis üsna suure tõenäosusega ei annaks täna hästi toimivale ühistranspordiliiklusele märgatavaid eeliseid. Teisalt kujuneks antud idee realiseerimine ülemäära kulukaks.

Kuid minnes kaasa innovaatilise mõtlemisega ning kaaludes antud ideed, siis kõige tõenäolisem lahendus minu hinnangul oleks rööbasteerajamine mööda olemasolevat Sõpruse puiesteed ja Akadeemia teed, mille kogupikkuseks on hinnanguliselt seitse kilomeetrit.

Lähtuvalt remont- ja ehitustööde keerukusest ulatuks antud lahenduse väljaehitamine kosmiliste summadeni ehk optimistlikult kuni kuue miljoni euroni. Mustamäe liini teenindamiseks tuleks muuhulgas muretseda vähemalt kümme lisatrammi, mille kogumaksumus oleks hinnanguliselt kakskümmend viis miljonit eurot.

Nii läheks seitsme kilomeetrise trammiliini rajamine Tallinnale maksma juba sadu miljoneid eurosid. Vähe tõenäoline on, et kõnealune investeering ennast kunagi kuidagi tõestab? Seega, kui välja jätta ebapraktiline vajadus, siis puhtalt majanduslikust aspektist oleks juba mõistlikum kaaluda alternatiivina hoopiski metroo rajamist.

Mustamäe linnaosa ühistranspordikorralduse puhul ei peitu probleem kesklinnaga ühendamises, vaid asumisiseses logistikas. Eelkõige pean silmas seda, et tuues rööbastransport Sõpruse puiesteele, ei parandaks see siiski kaugemale jäävate asumialade elanike võimalusi kiiremaks ja efektiivsemaks liikumiseks kesklinna. Tõele au andes, ei mõjutaks see ka erinevate linnaosade vahelisi otseühendusi.

Arvan, et Mustamäe linnaosa olulisemaks väljakutseks pole mitte ihaldusväärse trammiliini rajamine, kuna ühistransport Sõpruse puiestee teljel töötab rahuldava tihedusega ning tõrgeteta, vaid eelkõige linnaosade vahelise transiitkoridori osana toimiva Tammsaare tee liiklusummikute likvideerimine. Fakt on, et ristmikele takerdunud sõidumasinate poolt tekitatud müra ning õhusaaste mõjub halvasti ümberkaudsete elanike elukvaliteedile.

Mustamäe linnaosa üldplaneering näeb lähitulevikus ette Tammsaare tee süvendisse viimist ja suuremate ristmike eritasandilisteks ehitamist. Minu hinnangul on just see innovaatiline linnaruumiline visioon, millesse tuleb investeerida ja kuhu tuleb kogu ressurss suunata.

Kindlasti üks trammiühenduse pooldajate argumente on elektritranspordi keskkonnasõbralikkus, ent Aktsiaselts Tallinna Linnatransport on kaasaegne ja innovaatiline ettevõte, kelle ei seisa oma arengus paigal ning ettevõte arengustrateegia näeb ette juba aastaks 2025 bussitranspordi üleviimist pea olematu heitmega biogaasile. Kuid mitte ainult, hiljemalt aastal 2035 hakkavad pealinnlasi teenindama juba elektribussid, mis langetavad ühistranspordi saaste sisuliselt nulli lähedale

Lõpetuseks olen seda meelt, et hirmkalli trammiliini rajamise asemel tuleks Mustamäe linnaosal mõelda ja keskenduda Tammsaare tee transiitkoridori mõjude minimaliseerimisele, uute ja väga vajalike ühistranspordiradade väljaehitamisele ning asumisiseste ühenduste parandamisele.