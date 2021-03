Muteerunud viirus viib kolmandiku võrra rohkem inimesi haiglasse

Praeguseks on teada, et Britanniast pärit mutatsioon levib kiiremini kui algupärane koroonaviirus. Helsingi ja Uudenmaa nakkushaiguste peaarst Asko Järvinen ütles ajalehele Iltasanomat, et muteerunud viirus viib inimesi haiglasse 30-40 protsenti sagedamini kui algne koroonaviirus ning pea samasugune hulk patsiente peab minema intensiivravisse.

Praeguseks on teada, et Britanniast pärit mutatsioon levib kiiremini kui algupärane koroonaviirus. Helsingi ja Uudenmaa nakkushaiguste peaarst Asko Järvinen ütles ajalehele Iltasanomat, et muteerunud viirus viib inimesi haiglasse 30-40 protsenti sagedamini kui algne koroonaviirus ning pea samasugune hulk patsiente peab minema intensiivravisse.

Soomes raporteeriti pühapäeval 620 uuest koroonanakatumisjuhtumist. Olukorda teeb keerulisemaks Britanniast pärit mutatsioon.

„Veel tundub, et see põhjustab endisest sagedamini raskesti kulgevat haigust,“ ütles Järvinen.

Veel ei ole piisavalt uuringuid, et teha järeldusi, kas muteerunud viirus mõjutab eri vanuses inimesi erinevalt. Järvinen on märganud, et viimasel ajal on raporteeritud haigusjuhte noorematel inimestel. Järvinen täheldas, et ka noortel võib koroona kulgeda üsna raskelt, kuid risk haigusesse surra on väiksem kui vanemaealistel või riskirühmadel.

„Meil (Helsingi ja Uudenmaa piirkonnas — toim) on näha, et kui juhtumite arv kasvab ning need on peaasjalikult noortel, siis vanuserühm on suures osas ühtlustunud. Haiglavoodites ning intensiivravis on rohkem noori kui varem on olnud,“ ütles Järvinen.

Tema andmetel viitavad uuringutulemused ka sellele, et muteerunud viirus on tapvam kui algne koroonaviirus, kuigi sellele ei ole veel kindlaid tõendeid ning kindlasti on vaja teha veel uuringuid.

„Järeldusi võib teha sellest, et Britannias on muteerunud viirus põhjustanud raskemaid haigusjuhte ning osa raskelt haigestunuid sureb,“ tõdes Järvinen.

Teda muudab murelikuks, et muteerunud viirus levib ka Soomes. Tema sõnul on endiste meetoditega saadud „vana viirus“ kontrolli alla ning selle nakatumise arvud on hakanud vähenema, kuid muteerunud viirus möllab.

Helsingi ja Uudenmaa piirkonnas oli nädal tagasi olukord selline, et kõigist nakatumistest 2/3 peeti pärinevat muteerunud viirusest.

„Mittemuteerunud viirused on pea kadunud või on jäänud väga harvaks,“ tõdes Järvinen ning nentis, et kahjuks ei ole piirangutega suudetud muteerunud viirust kontrolli all hoida. „Selleks on vaja meie kõigi ühtset ning endisest hoolikamat käitumist ja kui see ei tööta ilma piiranguteta, siis on vaja senisest suuremaid piiranguid,“ tõdes Järvinen.

Ta tõi näiteks Taani, kus muteerunud viirus alustas oma tegevust varem ning ka on seal olnud väga tugevad piirangud, tänu millele on nakatumismäär hakanud langema.