Tallinna perearstide nimistutes on 60-69-aastaseid teatud haigustega veel vaktsineerimata patsiente märtsi alguse seisuga kokku 10 153, Tartu linna perearstide nimistus on selliseid inimesi 2436.

Sel laupäeval ja pühapäeval oodatakse vaktsineerima Tallinna ja Tartu linna perearstide nimistute 60-69aastaseid tervisliku seisundi tõttu riskirühma kuuluvaid inimesi. Riskirühma kuuluvad inimesed saavad alates homsest ka vastava info oma e-maili aadressile, kuhu on suunatud inimese riiklik eesti.ee e-kirja aadress.

Teavituse saamise aluseks on lisaks riskirühma kuulumisele ka see, et inimene on kantud Tallinnas või Tartus asuva perearsti nimistusse.

Riiklikus immunoprofülaktika ekspertkomisjonis on määratletud haigused ja seisundid, mille tõttu nad on haiguse raske kulu suhtes väga kõrge või kõrge riskiga. Kui 70+ vanuses inimesi vaktsineerivad perearstid Moderna või Pfizer/BioNTech vaktsiiniga vastavalt riiki saabuvatele tarnetele, siis sel nädalavahetusel kutsutakse määratletud haigustega 60-69aastaseid inimesi AstraZeneca vaktsiiniga vaktsineerima Qvalitase arstikeskusesse. Info, kuidas ennast vaktsineerimisele kirja panna, saadetakse inimesele e-kirja teel alates homsest. Kui e-kiri on saabunud, tuleb inimesel endal Qvalitase digiregistratuuris vaktsineerimisele ise kirja panna. Valida tuleb nii esimese kui teise doosi saamise aeg.

Alustatakse Tallinna ja Tartu linnadega

Parv ütles, et tegemist on pilootprojektiga, kus sel nädalavahetusel kutsutakse esimest korda teatud riskirühma perearstikeskuse väliselt vaktsiini saama. "Alustame Tallinna ja Tartu linnadega, sest need on suuremad piirkonnad ning kus ka meie hankepartner on kohapeal olemas," rääkis Parv.

Haigekassa juhatuse liige kutsus inimesi üles eesti.ee keskkonnas oma kontaktandmeid ka uuendama. "Meie jaoks on väga oluline, et kõik inimesed suunaksid oma eesti.ee aadressi kasutusel oleva e-kirja aadressile, sest muul juhul ei jõua vajalikud teavitused inimestele kohale. Teame, et hetkel kõik inimesed seda teinud ei ole, kuid hetkel ei ole ka vaktsiini nii palju, et me suudaksime seda kõikidele soovijatele pakkuda," selgitas Parv.

Inimesed, kes nädalavahetusel saavad esimese doosi AstraZeneca vaktsiini, saavad teiseks süstiks aja samuti Qvalitase iseteeninduses kirja panna. Vaktsineerimine on inimesele tasuta ning sellega seotud kulud katab Eesti Haigekassa.

Vaktsiini kogused kasvavad

Parv lisas, et lähimate nädalate jooksul kasvab nii vaktsineerimist läbiviivate tervishoiuasutuste nimekiri kui riiki saabuva vaktsiini kogus. "See tähendab, et selliseid nädalavahetusi, kus kutsume inimesi vastavalt olemasolevale vaktsiini kogusele vaktsineerima, tuleb veel," avaldas Parv.

Lisaks vaktsineerib Põltsamaa linnas nädalavahetusel koostöös Põltsamaa perearstidega SA Põltsamaa Tervis, nemad vaktsineerivad samuti AstraZeneca vaktsiiniga ainult kaasuvate haigustega 50-69aastaseid Põltsamaa perearstide nimistutesse kuuluvaid inimesi. Põltsamaa inimestele saadetakse samuti teavitus eesti.ee keskkonnas määratud e-kirja aadressi teel, kuid samuti kutsutakse inimesi kohale telefoni teel.

COVID-19 vaktsineerimise eesmärgid on kaitsta riskirühmi, kellel on suurem tõenäosus nakatuda või kelle nakatumisel võib COVID-19 haigus kulgeda raskemalt, ennetada ja vähendada COVID-19 põhjustatud haigus- ning surmajuhtumeid, vähendada koormust tervishoiusüsteemile ja majandusele ning kindlustada ühiskonnaelu normaalset toimimist.

Haigusseisundid, mille alusel inimesed riskirühmadesse jagunevad, on leitavad riiklikust COVID-19 vaktsineerimise plaanist.