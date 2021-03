Eesti on Euroopa liidu suurima palgalõhega riik, siin erinevad naiste ja meeste palgad tervelt on 23%. Pealinn uuris tänase naistepäeva puhul, kuidas on Eestis üldse lood meeste ja naiste võrdsete võimalustega.

Jurist Merle Albrant: kritiseeritakse kleite ja mantleid, mitte meeste ülikondi

Võrdsus on minu arvates see, kui naisi ei tõsteta esile meeste arvelt ega vastupidi. Naiste ja meeste võrdsete võimaluste loomisel on palju saavutatud, näiteks palgavahe on läinud väiksemaks. Samas pole meil naistel kuigi kerge karjääri teha, eriti poliitikas, sest naiste juures hinnatakse asju, mida meeste juures hindama ei kiputa. Näiteks ei küsita, mis materjalist ülikonda kantakse, küll aga kritiseeritakse meedias kleite ja mantleid. Muretsetakse, kas lapsed ema karjääri tehes hooletusse ei jää, millist muret meeste puhul ei kohta. Viimastel aastate trend on minu arvates see, et majanduslik ja vaimne vägivald naiste vastu suureneb. Edukad ja rikkad tihti alavääristavad, mõnitavad ja solvavad oma naisi, selle asemel, et neid igati hoida, hinnata ja armastada. Diktaatorlik käitumine ei soovi koduseid vastuväiteid kuulata, pigem eeldatakse alluvlikku suhtumist.

Minu naistepäeva traditsioonid on aastati erinevad. On aastaid, kus teeme midagi vahvat koos naistega ja aastaid, kus tähistame päeva pereringis. Minu soov on, et jõuaksime ühiskonnas sinnamaani, kus märkame tunnustada inimesi aasta läbi pidevalt.

Ajaloolane David Vseviov: koduvägivalla ohvreist enamik on naised

Selles ringkonnas, kus mina liigun, pole mulle kunagi tundunud, et naistel ja meestel pole võrdseid võimalusi. Kui aga heita pilk statistikale, siis paljudes eluvaldkondades on seda lõhet näha. Palkade suurus sõltub paljuski erialadest. Lasteaia kasvatajate keskmine palk on tinglikult näiteks keevitaja keskmisest madalam. Traditsiooniliselt on kujunenud, et nende erialade valdav osa töötajaist on kas naised või mehed. Juba see toob lõhe välja! Nii võime rääkida mitte ainult soolisest, vaid ka strukturaalsest ebavõrdsusest. Tõsiseks probleemiks meie ühiskonnas on kujunemas koduvägivald, kus enamus ohvreist on paraku valdavalt naised.

Naistepäeva tähistamisega on mul väga omapärane suhe. Minu ema sünnikuupäev on 8. märts. Seega nõukogude ajalgi, soovimata küll osaleda kampaanialikus naistepäeva tähistamises, seisin ma sel päeval lillepoes järjekorras. Arvan, et tänapäeval on naistepäev ideoloogia seljatanud. Oma abikaasale aga kingin ma lilli tunduvalt sagedamini kui üks kord aastas.

Muusik Mail Sildos: muusikud astuvad üles kardina taga, et hindajad ei eelistaks neid soo ega vanuse järgi

Muusikamaailmas on naistel ja meestel üsna võrdsed võimalused tööle saada. Orkestrisse või ansamblisse kandideerides esinetakse komisjoni ees sageli näiteks kardina taga, et hindajad ei eelistaks kedagi soo ega vanuse järgi. Igas valdkonnas sellise objektiivsuse poole paraku ei püüelda ja tundub, et juhiks on keskealisel naisel raskem kandideerida kui mehel.

Kuigi meie peres tähistatakse rohkem emadepäeva, on naistepäev minu meelest igati tore püha. Naistepäeva on meeleldi tähistatud läbi eri ajastute ja põlvkondade. See päev toob tulbid ja päikese, kirka kevadetunde töölegi! On ju väga tore, kui mehed sel päeval naistele lilli kingivad. Veel toredam oleks, kui nad kolleegidena naisi ka muul ajal meeles peaksid ja lugupidavalt kohtleksid, näiteks palgavõrdsust silmas pidades.

Lauluväljaku juhataja Urmo Saareoja: sama töö eest makstav palk ei tohi erineda

Naiste- ja meestetöid ei peaks eristama. Paljud naised saavad hakkama klassikaliste meestetöödega ja teistpidi, mehed on ära õppinud naistetöödeks peetud tegemisi. Minagi aitan kaasa paljudes peretöödes, näiteks last hoida ja kodu koristada. Kakskümmend aastat tagasi mehed ehk kodutöid teha ei suvatsenud, kuid täna on see täiesti tavapärane. Kuid ühte ja sama tööd tehes ei tohiks olla ka palgaerinevust. Alati ei ole kõik nii lihtne. Näiteks minu sõbra peres on kaks karjäärile orienteeritud inimest ja vastastikuse kokkuleppena läheb karjääriga edasi mees. Naine keskendub rohkem pere ja kodu hoidmisele. See on nende isiklik valik! Seega kui statistika näitab naiste ja meeste palgalõhet, võib see peegeldada lihtsalt perede teadlikku valikut. Kindlasti aga on peresid, kus asi on vastupidi - edukat karjääri teeb naine ja kodu korras hoiab mees.

Naistepäev on see päev, kus ma naisperet alati lilledega meeles pean. Muidugi ka kolleege! Praegusel koroona ajal võib see päev paraku tavapärasest erineda.