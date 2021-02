Nakkuskahtlaste suur hulk koormab avalikke proovivõtupunkte

Koroonaviiruse avaliku testimise koordinaator, Medicumi juhatuse liige Tõnis Allik ütles ajalehele Postimees, et nakatumise kasvu tõttu on prooviandmisele registreeruvate inimeste hulk suurenenud.

"Seoses nakatumise suurenemisega Eestis on viimase nädala jooksul on kasvanud perearstidelt saatekirjade arv. Nakatumine on suurendanud ka lähikontaktsete testimisvajadust ja pöördumisi," selgitas Allik.

Avaliku testimise organisatsioonis jälgitakse iga päev ja jooksvalt aegade täitumist ning võimalusel reageeritakse soovijaid täiendavatele aegadele. "Tõepoolest on mõnesse testimispunkti tekkinud ühe- kuni kahepäevased järjekorrad," lausus Allik.

Postimehe poole on lugejad pöördunud nii Tallinnast, Lääne-Virumaalt kui ka Tartust, et prooviandmise järjekorrad on väga pikad.

Allik selgitas, et Tartus, kus proove aitab võtta Qvalitas, on praegu aegu samale päevale. "Tallinnasse ja Rakveresse saab praegu aja järgmiseks päevaks, kui see täitub, siis ülejärgmiseks. Näiteks on praegu Lauluväljaku Medicumi punkti aegu homseks. Tallinnas lisame lähipäevadesse aegu juurde," selgitas Allik.