Narva Linnavolikogu esimees Tatjana Stolfat liitus Keskerakonnaga

Keskerakonnaga liitus Narva Linnavolikogu esimees ja Narva Sotsiaaltöökeskuse juhataja Tatjana Stolfat, kelle sõnul on praegu peaeesmärgiks COVID-19 kriisi lahendamine, kuid samal ajal tuleb otsustavalt tegeleda ka tulevikuküsimustega.

"Ida-Virumaa on suurte muutuste lävel ning tahan anda oma panuse, et Narva linna areng saaks uue hoo ning elanikke ümbritseks atraktiivne ja kodune keskkond," lausus Tatjana Stolfat. "Keskerakond on ajalooliselt hoidnud Narvas liidripositsiooni ja minu soov on seda kohalike omavalitsuste valimistel veelgi tugevdada. Meil on ambitsioonikas ja ühtehoidev meeskond, kelle ühine soov on kaasa aidata Euroopa Liidu idapoolseima linna kujunemisele kaasaegseks keskuseks. Mul on hea meel, et ka riiklikul tasandil tehakse suuri pingutusi Ida-Virumaa majanduse ja tööturu edukamaks kohanemiseks."

Teisipäeva õhtul kogunenud Keskerakonna juhatus võttis vastu 34 uut liiget. Lisaks Tatjana Stolfatile liitusid Keskerakonnaga kaheksa Narva Linnavolikogu liiget: Jekaterina Golubtsova, Galina Vologdina, Jelizaveta Tšertova, Jelena Kavrus, Ants Kutti, Nikolai Burdakov, Vladimir Butuzov ja Jan Saan. Keskfraktsioon on 13 liikmega volikogu suurim jõud. Keskerakonnas on 14 699 liiget.