Narva maantee saab uue valgustuse

“Olukord koroonaviiruse nakkusega Eestis on raske ja kriitiliseks muutunud, sest igapäevased haigestunute numbrid näitavad, et igal pool Eestis saab nakatuda koroonaviirusesse," selgitas Terviseameti epideemiatõrje osakonna nõunik Irina Dontšenko. “Hästi kõrgele on läinud 14 päevane nakatumiskordaja 100 000 elaniku kohta - see on 1121,46, mis on Euroopa Liidus üks kõrgemaid."