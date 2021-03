„Eriolukorra kehtestamine on loogiline,” ütles majandusekspert Raivo Vare kommenteerides Tallinna linnapea Mihhail Kõlvarti üleskutset valitsusele kehtestada eriolukord, mis tekitaks ettevõtjates selguse ning kindlustunde, et kahjud kompenseeritakse.

Vare sõnul suhtub ta eriolukorra kehtestamise ettepanekusse väga positiivselt. Iseküsimus on majanduseksperdi sõnul ettepaneku tehniline realiseerimine. „Ettevõtjate kahjude kompenseerimine tähendab uue laenu võtmist, sest lisaeelarves ette nähtud 700 miljonist ei jätku,” sõnas ta.

Vare sõnutsi on läbi ajaloo ennast tõestanud täieliku isolatsiooni meede, mis kestab kindla ajaperioodi. „Kas kuuks või isegi kaheks tuleks kehtestada range isolatsioon, sest märkimisväärne osa ei pane piiranguid millekski ning rikub eneseisolatsiooni nõudeid,” sõnas ta.

Vare nimetas imestamisväärseks ja jaburaks, kui osadele ettevõtetele luuakse igasugused erandeid, mis lasevad justkui edasi tegutseda. Ta rõhutas, et Eesti pole midagi unikaalset ning erinevat näiteks Suurbritanniast, kus väga range majanduse lukkupanekuga murti viiruse selgroog juba enne vaktsineerimist. Ta meenutas, et isegi konservatiivse peaministripartei sees oli Suurbritannias sulgemise vastu väga palju protestihääli, ent range meede õigustas ennast.

Endine peaminister ja suurärimees Tiit Vähi oli samuti selle poolt, et kehtestada eriolukord. „Eriolukord on juhtimise meede, kus peaminister on eriolukorra juht ning tal on võimalik otse kriisi juhtida. Praeguses koroonakriisis oleks otstarbekas eriolukord kehtestada, et peaminister saaks otseliini korras juhtida. Praegu on peaminister vaid koosoleku juhataja rollis,” ütles Vähi.

Ettevõtja Indrek Neivelt sõnas, et eriolukorra kehtestamine on pigem juriidiline küsimus. „Sisuline probleem on selles, et tegeleme ainult tulekahju kustutamisega, tegevushorisont on kuu või kaks. Meil on puudu nägemus kahe aasta peale, sest vaktsiin ei pruugi kogu pandeemia probleemi lahendada ning meil tuleb viirusega koos elama õppida,” ütles Neivelt.

Ta kritiseeris liiga suurte lootuste panemist vaktsineerimisele ning osutas, et me tohiks nii palju reisida, samuti tuleks tegeleda ruumide ventilatsiooni küsimusega. „Kui jaanuari lõpus nii Soome, Suurbritannia kui Saksamaa panid majanduse lukku, siis meie läksime risti vastassuunas ning lõdvendasime piiranguid, mis oli suur viga,” sõnas Neivelt.

Loe samal teemal:

VIDEO! Tallinna linnapea saatis peaministrile kümme ettepanekut koroonaviiruse peatamiseks