Nõmme linnaosa tunnustas ajakirjanik Kadi Alatalu

Kadi Alatalu (paremal) sõnul on Nõmme talle armasaim paik ja siin toimuv läheb talle väga korda. Grete Šillis (vasakul) ütles, et asumiseltside tihe koostöö linnaosa valitsusega tekitab hea sünergia.

"Elupõlise nõmmekana on Kadi seisnud Nõmme väärtuste eest, milleks on roheline tasakaalus elukeskkond ning traditsioonide kandmine. Nõmme Tee Seltsi ühe eestkõnelejana on Kadi olnud heaks partneriks Nõmme linnosavalitsusele," rääkis Nõmme linnaosavanem Grete Šillis.

Eile avati Vana-Mustamäe tänaval tänupink Nõmme aktiivsele kogukonnaliikmele ja kultuuriajakirjanikule Kadi Alatalule.

Mälestusplaadi kinnitamisel pingile ütles Šillis, et Kadi Alatalu panust kogukonna elu parendamisele on raske ülehinnata.

"Tema eestvedamisel on mitmed suured küsimused saanud lahenduse. Tänu Nõmme Tee Seltsi sihikindlale selgitustööle, ei rajatud omal ajal Vana-Mustamäe tänavale magistraalteed ja nii säilitati omanäolise Nõmme-Mustamäe nõlva terviklikkus. Nõmme Tee Seltsi ühe liikmena oli Kadi initsiaatoriks Nõmme maastikukaitseala loomise idee algatamise ja Nõmme parkide kaitse alla võtmise juures. Nõmme Tee Seltsi panus Pääsküla ja Harku rabametsade kohaliku kaitse alla võtmisel on väga oluline. Kadi isikliku idee tagajärjel on tänaseks Hiiu jaama lähedusse rajatud Hiiu 100 Tamme Park."

Kadi Alatalu sõnul on ta Nõmmel elanud pea kogu oma teadliku elu. "Nõmme loodus ja männimetsad väärivad tähelepanu ja kaitset. Seetõttu on oluline, et seda keskkonda ei kahjustataks mõtlematu tegevusega," lausus Alatalu.

Kadi Alatalu töötas Eesti Televisioonis aastatel 1989-2011. Ta oli aastal 1999 üks Nõmme Tee Seltsi asutajatest ning kuulub ka Nõmme Heakorra Seltsi.

Mälestuspingi paigaldamise ettepaneku tegi Nõmme linnaosa valitsus.