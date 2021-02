Nõmmekate lahked annetused taasavasid muuseumi

"Muuseumi üheks rolliks on kindlasti piirkonna mälestuste kogumine ja nende esemete kaudu lugude rääkimine tänastele kuulajatele," sõnas Nõmme linnaosa vanem Grete Šillis.

Pühapäeval, 28. veebruaril täitub Nõmme Muuseumi taasloomisest 19 aastat. Sel päeval toimub muuseumis kolm tasuta ekskursiooni, kus tuntud koduloouurija ja muuseumi üks taasasutaja, Leho Lõhmus räägib uuenenud ekspositsioonist.

Šillis sõnas, et muuseumi tähtsust kogukonna elus on raske ülehinnata. "Muuseumi üheks rolliks on kindlasti piirkonna mälestuste kogumine ja nende esemete kaudu lugude rääkimine tänastele kuulajatele. Tänu nende lugude kaudu saavad tollaste inimeste mõtted ja teod meile arusaadavaks ja me hakkame nägema nende unistusi," rääkis Šillis. "Näiteks võiks tuua 20-ndate aastate lõpus tehtud Nõmme raekoja eskiisi, mis on väga moodsa ja kaasaegse joonega, kuid mille ehitamiseni ei jõutudki. Muuseum on kui sild eilse ja tänase vahel."

Nõmme muuseum taasavati ajaloolise Nõmme raudteejaama ootesaali ja piletikassa ruumides 28. veebruaril 2002. Algse muuseumi varad läksid 1940. aastal osaliselt Tallinna linnamuuseumile ja muist kadusid, kui nõukogude okupatsioon muuseumi likvideeris.

2002. aastal suudeti muuseum Nõmme ajaloo- ning kultuuriloo tundjate Leho Lõhmuse ja Piret Loide abiga avada. Muuseumi püsiekspositsioon, mis koosneb Nõmme elanikelt annetustena saadud esemetest, raamatutest ja fotomaterjalidest, näitab Nõmme kui iseseisva linna arengulugu aastatel 1926-1940 ja ka varasemaid aastaid alates Nõmme rajamisest Nikolai von Glehni poolt 19. sajandi lõpus.

Muuseumi sünnipäeva toimuvad ekskursioonid pühapäeval, 28. veebruaril kell 12, kell 13 ja kell 14 ning iseseisvaks külastuseks on muuseum sel päeval avatud kell 15-16. Osalejate arv on piiratud ning osalemine vaid eelregistreerimisega www.nommekultuur.ee või tel 6770 890. Sünnipäeval on muuseumi külastamine ja ekskursioonil osalemine tasuta.

Muuseum kuulub Nõmme linnaosa valitsusele ja alates eelmisest aastast anti muuseumi ruumid koos eksponaatidega rendile Nõmme Kultuurikeskusele, kes koordineerib muuseumi tegevust. Jaama 18 asuv muuseum on muudel aegadel külastajatele avatud vaid kokkuleppel www.nommekultuur.ee või tel 6770 890.