Nõmmel käis uisutamas rekordarv inimesi

Pilt: Albert Truuväärt/ Foto on illustreeriv

5. detsembril avatud Nõmme Uisupargi kolmas hooaeg on 1. märtsi seisuga löönud külastatavuse rekordi. Kuigi uisutamise hooaeg veel kestab, võib öelda, et 1. märtsi seisuga külastati uisuplatsi 26 040 korral, neist 3 245 külastust tehti kooligruppide poolt.

"Hea meel on tõdeda, et uisupark on nõmmekate seas endiselt väga populaarne. Oma osa mängis selles kindlasti tänavune talv, mis soosis igati talispordiga tegelemist," sõnas Šillis külastajate arvu vaadates. "Järgides kõiki ohutusreegleid saame ka edaspidi nautida õues sportlikke tegevusi. Seega panen kõigile südamele, et külastades uisuvälja oleksime teineteisega arvestavad ning kannaksime maski," toonitas ta.

Sel perioodil on liuväli olnud avatud 86 päeva, mis teeb ühe päeva keskmiseks külastuseks 302 inimest. Esimesel kahel hooajal oli uisupark avatud kummalgi aastal täpselt 100 päeva. Kahe eelneva hooaja jooksul külastati uisuparki kokku 38 118 korral, sh on koolilaste poolt tehtud 15 648 külastust. Mis tähendab, et toona külastas iga lahtioleku päeval uisuparki keskmiselt 191 inimest ja iga lahtioleku tunni kohta oli jääväljakul keskmiselt 17 uisutajat.

"Tahame tänada kõiki meie külastajaid mõistva suhtumise eest, kuna on olnud keeruline aeg ja meil on olnud mitmeid piirangud. Uut rekordit ei oleks saanud sündida ka ilma ilmataadita, kes on kinkinud meile ilusa talve ja ka Kultuuriministeeriumita, kes andis meile piirangute tingimustes võimaluse, aga ka vastutuse olla kogu talve jooksul avatud," rääkis Nõmme uisupargi tiimi nimel Fred Randver.

Uisutamine toimub iga ilmaga ja iga päev 10:00-21:00. Uisupargi külastamisel on maski kandmine kohustuslik. Maski on võimalik saada uisupargi kassast. Samuti tuleb jälgida uisupargi töötajate juhiseid. Pileteid on võimalik osta e-poest ja kohapeal kassast.

Kuna jääväljaku all on külmutusseadmed, siis saab heitlikele ilmaoludele vaatamata garanteerida jää olemasolu veel mõned nädalad.