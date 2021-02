Nõmmel terroriseerib prügitädi kohalikke elanikke

Mupo korrapidaja sai hiljuti kõne Nõmmelt, milles paluti operatiivauto kohest väljasaatmist.

Helistaja: "Ohuolukord, ohuolukord, kordan – ohuolukord! Palun saatke kiiresti operatiivpatrull vilkuritega".

Korrapidaja: "Ja mis seal juhtus?"

Helistaja: "Siin on probleem selles, et ühistul ei lasta oma prügimajakest kasutada, ühistu maksab prügi ära vedamise eest aga siin on üks indiviid, kes püüab seda takistada füüsiliselt. Palun saatke oma patrull nii kiiresti, kui saate Kui kiiresti te saate oma patrulli saata?"

Patrulli kohale jõudes selgus, et vanemaealise naisterahvas oli mitmele korteriühistule kuuluva prügimaja majandamise üle võtnud ning "töötles läbi" kogu sinna viidava prügi. Vaatamata tungivatele nõudmistele ei ole naisterahvas nõustunud prügimajast lahkuma ning on nõudlikumaid keelajaid mitu korda ka füüsiliselt rünnanud. Majaelanike sõnul on olukord muutunud väljakannatamatuks - prügimaja on reostatud, "töötlemise" tagajärjel vedelevad jäätmekotid põrandal ja konteinerid on üle täitunud. Prügiauto aga ei ole kohustatud lahtise kaanega konteinereid ära viima. Samuti ehmatab naine õhtuti oma jäätmeid ära viivaid inimesi, sest ööbib majakeses prügikottide vahel.

Naise enese väitel on tal ühe korteriühistu juhatuse liikme nõusolek majakeses tegutseda. Mupo inspektori küsimusele, kas naine sotsiaalpinnale elama ei taha minna, ta naerab: "Ei taha. Ega ma sellepärast Tallinnas ela, ma ikka asja pärast," ja viipab üle ääre ajavate konteinerite poole. "Kohe tuleb auto ka ja …".

Kuna keskustelu kuskile ei viinud, tuli kohale kutsuda politsei, kelle nõudele lahkuda naine pärast pikka diskussiooni ja vaidlust reageeris, lahkudes öeldes: "Vaba inimene vabal maal ja purjus ka pole, eks ma lähen jalutan veidi ringi".

Mupo menetluse ja piirkonnatöö osakonna juhataja Triin Uudevälja sõnul ei ole korrakaitsjatel mingit alust kodutut naist sanktsioneerida: "Mingit rikkumist ta toime ei ole pannud, inimesel ei ole keelatud prügi sorteerida, küll aga ei tohiks ta seda laiali loopida, ega ümbrust prügistada. Muidugi on kohalikele elanikele tegemist ebameeldiva olukorraga. Samas tekib küsimus, miks prügimaja lukus pole? Uks lukku ja kui naisterahvas selle peaks ära lõhkuma, oleks politseil juba konkreetne alus teda vastutusele võtta".